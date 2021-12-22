Как выбрать размер кольца

Выбор правильного размера кольца — вопрос чуть ли не более серьезный и волнующий, чем ответ девушки на предложение руки и сердца!

Можно ли определить нужные цифры на глаз или с помощью нитки, если вы хотите сделать девушке подарок, предложение или уже готовы выбирать обручалки?

Что такое размер кольца?

Так называют внутренний диаметр украшения в миллиметрах. Почему внутренний? Обручальные кольца (или любые другие) могут быть выполнены в разном дизайне: от тоненького ободка до широкой и массивной шайбы.

Поэтому размером называют исключительно пространство внутри изделия.

В идеале размер пальца определяют специальным пальцемером — это своеобразная линейка с дырочками, соответствующими определенному размеру. Такое приспособление чаще всего есть в ювелирных мастерских или в магазинах. Это один из самых верных способов.

Как проверить теорию? Возьмите любое свое кольцо, приложите к нему линейку и учтите только длину отрезка внутри круга.

Чаще всего у женщин размеры начинаются от 15-го, у мужчин — от 18-го. Но это лишь интуитивные данные, а не исследование, поэтому купить первые попавшиеся украшения в магазине будет ошибкой.

Способы, как узнать размер кольца

Скажем сразу, что идеального способа узнать размер пальца не существует. И по причине неточности методов, и из-за того, что человеческое тело — очень индивидуальный момент при выборе кольца.

На протяжении всего дня оно может минимально менять вес и свои параметры. Представьте, даже безымянные пальцы на левой и правой руке отличаются по размеру.

Многие популярные способы узнать размер кольца из интернета не учитывают, что сечение (разрез) кольца, толщина ободка, ширина могут быть разными. Поэтому рекомендуем учитывать это самим покупателям и полагаться на особенности тех украшений, которые уже есть у вас.

Первый способ: распечатать специальную линейку с размерами колец с сайта продавца и самостоятельно измерить обхват пальца. Нюанс в том, что плотность бумаги и металла отличается.

Второй способ: если на безымянном пальце вы уже носите какое-то украшение, измерьте его внутренний диаметр. При этом дизайн и параметры украшения должны быть приближенными к тому кольцу, которое хотите выбрать.

Третий способ: один из самых популярных методов — обмотать вокруг безымянного пальца нитку, а потом приложить отрезок к линейке, чтобы узнать его обхват=диаметр=размер, разделив цифру на 3,14 (число Пи).

Это хороший вариант, но у него есть свой недостаток. Нитка — тонкая, а украшение может быть разным по толщине или ширине. Поэтому метод больше подходит для тонких изделий.

Внимание! Чтобы получить более точные данные, советуем брать шнурочек или шпагат, которые более-менее похожи по толщине с нужным кольцом. Иногда в этих целях используют и бумажную ленту.

Четвертый способ предлагает узнать размер украшения по размеру одежды. Но такой метод не поддается никакой критике и испытаниям. Он дает лишь приблизительное значение, которое может отличаться на 1-2 размера от нужного!

Как выбрать широкое кольцо по размеру

Есть нюанс. Чем кольцо шире, тем плотнее оно сидит на пальце. Поэтому размер нужно брать с небольшим запасом. Объясним детальнее:

тонкие кольца до 5 мм можно купить размер в размер, согласно охвату пальца;

в случае с кольцами до 0,8 мм лучше приплюсовать 0,3 к нужному размеру;

широкие кольца от 1 см рекомендуем покупать на полразмера больше.

При выборе размера кольца учитывайте и особенность строения фаланги. Например, пальцы могут быть тонкими, но у некоторых людей косточка, сустав пошире. В таком случае украшение должно проходить через нее плотно, но так, чтобы потом кольцо можно было снять.

Ничего страшного, если у основания пальца оно будет немного гулять.

Когда не стоит выбирать кольцо:

Рано утром, когда пальцы отекли. Нужно быть внимательным в выборе украшения для беременных по той же причине. Не нужно мерять кольцо сразу после перепада температур: из мороза в тепло и наоборот. После занятий спортом, бассейна. После длительного перелета или дороги.

Что советуют эксперты Zlato? Примеряйте не одно украшение, а разные размеры и даже модели, чтобы понять, какой вариант самый комфортный.

Советуйтесь с консультантами и узнавайте, если размер кольца не подошел, можно ли будет сделать обмен. Желаем вам только удачных и выгодных покупок!