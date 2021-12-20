Де купити ювелірні вироби в Києві на зимові свята

Зима – час подарунків. Якщо ви вже в пошуках, радимо додати пару ювелірних пунктів до списку радостей для близьких, рідних і самих себе. Адже напередодні свят питання, що подарувати — одне з найпалкіших.

Хочеться, щоб і ціна не кусалася, й асортимент був хороший. Разом із національним ювелірним брендом Укрзолото розповідаємо, як скупитися вигідно, недорого та красиво і в які завітати магазини Укрзолото Київ!

Новорічний розпродаж прикрас у київських магазинах Укрзолото

До середини січня у магазинах та на сайті бренду – святкові знижки до 70% на прикраси-хіти. Це максимально низька ціна на обрані товари для тих, кого ви любите!

По 17 січня у всій мережі діє акція ЗНИЖКА 50% НА ДРУГУ ПРИКРАСУ на все золото та срібло, крім обручок та виробів зі знижкою від 55% до 70%.

Які купити ювелірні прикраси з акціями та знижками

Зверніть увагу на такі позиції:

золоті та срібні комплекти;

діамантові вироби;

аксесуари з кольоровими каменями;

прикраси зі спеціальних колекцій бренду.

Для покупки у фірмових магазинах по Києву доступні подарункові сертифікати номіналом від 250 грн. Вони дають можливість близькій людині чи колезі самому обрати прикрасу на вказану суму. Вам достатньо замовити сертифікат та красиво вручити його!

До кожного замовлення ювелірний бренд пропонує подарункове пакування. Напередодні свят це позбавить покупців від питання, як та де красиво упакувати ювелірний сюрприз.

Придбати новорічні ювелірні подарунки в магазині УкрЗолото можна і на виплат від банків Приватбанк, mono, АЛЬФА-БАНК або Глобус Банк.

Де придбати ювелірні прикраси у Києві на подарунок

Перед походом у магазин варто переглянути каталог виробів в інтернеті, порівняти по фото потрібні позиції та вирушити за покупками.

У Києві більше 20 магазинів бренду, тому зручно замовити самовивіз для товарів від 1000 грн на найближчу точку до вашого дому або влаштувати шопінг одразу після роботи, вирушивши за найближчою адресою.

Якщо вам зручно забрати ювелірні вироби в Києві самовивозом, зробіть замовлення через сайт або програму, обравши зручний спосіб доставки та потрібний магазин. Якщо товар є в асортименті, його можна забрати одразу. При замовленні виробу з іншого магазину/міста, його буде доставлено через 3−4 дні.

Акції на ювелірні прикраси діють у таких магазинах УкрЗолото:

вул. Хрещатик, 21

пр-т Перемоги, 27а

вул. Антоновича, 176, ТРЦ Ocean Plaza

пр-т Перемоги, 26, ТРЦ Smart Plaza Polytech, м. Політехнічний інститут

вул. Берковецька, 6, ТРЦ Лавіна

пр-т Оболонський, 19, ТРЦ Оболонь Smart Plaza

пр-т Степана Бандери, 36, ТРЦ Blockbuster Mall

вул. Лугова, 12, ТРЦ Караван

вул. Мишуги, 4, ТЦ Піраміда, м. Позняки

вул. Андрія Малишка, 2а, м. Дарниця

вул. Магнітогорська, 1а, ТЦ Даринок, м. Лісова

вул. Архітектора Вербицького, 1, ТРЦ New Way

вул. Миколи Лаврухіна, 4, ТРЦ Район

вул. Вадима Гетьмана, 6б, ТРЦ Космополіт

пр-т Академіка Глушкова, 13Б, ТРЦ Магелан

пр-т Леся Курбаса, 19а, ТЦ Квітень

бульвар Перова, 36, ТРЦ Квадрат

вул. Білоруська, 2а, ТЦ Квадрат

пр-т Перемоги, 134/1, ТЦ Хіт Молл

вул. Велика Окружна, 1, ТРЦ Respublika Park

пр-т Оболонський, 1б, ТЦ Dream Town

Графіки роботи та карту магазинів дивіться на сайті https://ukrzoloto.ua або уточнюйте у соцмережах бренду.

Важливо! Щоб зберегти своє здоров’я та оточуючих, у магазинах, що знаходяться в червоній зоні, Ukrzoloto просить враховувати правила відвідування — дотримуватися дистанції та відвідувати магазини в масці.

‎Укрзолото — національна ювелірна мережа, в яку входять понад 180 фірмових магазинів по всій Україні, наявний сайт з онлайн-каталогом та мобільний додаток для покупок зі смартфона.