Українці активно готуються до складного опалювального сезону – хтось купує обігрівачі, а хтось утеплює вікна та квартири. Існує ще один ефективний, але небезпечний спосіб обігріти оселю – встановити буржуйку.

Як користуватися буржуйкою в квартирі – дізнавалися Факти ICTV.

Буржуйка в квартирі – чи можливо встановити

Встановлювати такий агрегат обігріву у квартирі – рішення доволі ризиковане, до того ж тягне за собою певні проблеми.

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Перш за все, встановлювати металеву піч у квартирі заборонено. Це суперечить правилам пожежної безпеки, адже через відкритий вогонь може легко початися пожежа.

Якщо в результаті використання буржуйки постраждає будинок або квартири інших людей, то вас буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Це передбачено статтею 270 Кримінального кодексу України.

Крім того, вже на етапі встановлення буржуйки у квартирі, ви зіткнетесь в рядом проблем. Перше – нікуди виводити дим, а користуватися вентиляцією для цього заборонено.

Звичайно, ви можете встановити димохідну трубу у стіні чи пустити через вікно, але так, тепло з квартири буде лише тікати. Тому такий варіант дуже не раціональний.

Крім того, встановлювати буржуйку вигідно у гаражах чи маленьких заміський будинках, адже обігрівати вони можуть невелику територію. Тому, встановивши її у квартирі, ви отримаєте тепло лише в одній кімнаті, а не по всій площі оселі.

Також не варто забувати й про великі ризики пожежі через постійне джерело відкритого вогню.

Але буржуйка – ідеальний варіант для тих, чий будинок сильно постраждав в наслідок бойових дій.

Якщо у вашому будинку неможливо відновити електро- та газопостачання або централізоване теплопостачання, то буржуйка в квартирі – ваш варіант.

Люди, які проживають у регіонах, де опалення буде – можуть забути про варіант встановлення буржуйки в квартирі.

Як користуватися буржуйкою в квартирі

Буржуйка – це піч, яка здавна використовувалася для забезпечення тепла в приватних будинках при відсутності централізованого опалення. Як і будь-яка інша піч вона працює на твердому паливі – вугіллі чи дровах. Сучасні варіанти можуть працювати і на газу.

Відповідно, під час згорання цих елементів буде йти дим, який потрібно виводити з квартири через трубу, аби не отруїтися чадним димом. Якщо ви все ж вирішили встановлювати буржуйку в квартирі – вирішіть, як саме ви будете виводити дим.

У когось можуть з’явитися варіанти виводити дим через вікно або робити отвір у стіні, але пам’ятайте – це не лише загрожує вашому життю та ваших сусідів, а й вважається незаконним.

Люди, які мешкають на останніх поверхах багатоповерхових будинків, можуть спробувати встановити трубу на даху, пробивши стелю, такий варіант теж карається законом та є небезпечним.

Отож, встановлювати буржуйку в квартирі – не раціональний, небезпечний та незаконний спосіб обігріти власну оселю. Якщо не хочте мерзнути взимку: