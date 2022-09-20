Украинцы активно готовятся к сложному отопительному сезону — кто-то покупает обогреватели, а кто-то утепляет окна и квартиры. Существует еще один эффективный, но опасный способ обогреть дом — установить буржуйку.

Как пользоваться буржуйкой в квартире — узнавали Факты ICTV.

Буржуйка в квартире — возможно ли установить

Устанавливать такой агрегат обогрева в квартире — решение довольно рискованное, к тому же влечет за собой определенные проблемы.

Сейчас смотрят

Прежде всего, устанавливать металлическую печь в квартире запрещено. Это противоречит правилам пожарной безопасности, ведь из-за открытого огня может легко начаться пожар.

Если в результате использования буржуйки пострадает дом или квартиры других людей, то вас привлекут к уголовной ответственности. Это предусмотрено статьей 270 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, уже на этапе установки буржуйки в квартире, вы столкнетесь в рядом проблем. Первое — некуда выводить дым, а пользоваться вентиляцией для этого запрещено.

Конечно, вы можете установить дымоходную трубу в стене или пустить через окно, но так, тепло из квартиры будет только убегать. Поэтому такой вариант очень не рационален.

Кроме того, устанавливать буржуйку выгодно в гаражах или маленьких загородный домах, ведь обогревать они могут небольшую территорию. Поэтому, установив ее в квартире, вы получите тепло только в одной комнате, а не по всей площади дома.

Также не стоит забывать и о больших рисках пожара из-за постоянного источника открытого огня.

Но буржуйка — идеальный вариант для тех, чей дом сильно пострадал в результате боевых действий. Если в вашем доме невозможно восстановить электро — и газоснабжение или централизованное теплоснабжение, то буржуйка в квартире — ваш вариант.

Люди, которые проживают в регионах, где отопление будет — могут забыть о варианте установки буржуйки в квартире.

Как пользоваться буржуйкой в квартире

Буржуйка — это печь, которая издавна использовалась для обеспечения тепла в частных домах при отсутствии централизованного отопления. Как и любая другая печь работает на твердом топливе — угле или дровах. Современные варианты могут работать и на газу.

Соответственно, во время сгорания этих элементов будет идти дым, который нужно выводить из квартиры через трубу, чтобы не отравиться угарным дымом. Если вы все же решили устанавливать буржуйку в квартире — решите, как именно вы будете выводить дым.

У кого-то могут появиться варианты выводить дым через окно или делать отверстие в стене, но помните — это не только угрожает вашей жизни и вашим соседям, но и считается незаконным.

Люди, которые живут на последних этажах многоэтажных домов, могут попробовать установить трубу на крыше, пробив потолок, такой вариант тоже карается законом и является опасным.

Итак, устанавливать буржуйку в квартире — не рациональный, опасный и незаконный способ обогреть свое жилище. Если не хотите мерзнуть зимой: