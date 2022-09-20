Українці вже готуються до важкої і холодної зими. Хтось купує обігрівачі, хтось – генератори для дому, а інші утеплюють вікна та підлогу.

Як самостійно зробити утеплення підлоги в домі чи квартирі – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо ви живете на першому поверсі багатоповерхівки – до питання утеплення підлоги потрібно підійти особливо відповідально.

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Підвальне приміщення створює сильний протяг, і ви втрачаєте близько 20% тепла. Тож вам спершу треба подбати про утеплення підвалу.

А якщо ви живете не на першому поверсі, вам можна обмежитися внутрішнім утепленням підлоги.

Спершу необхідно оглянути підвальні стіни на наявність грибка та цвілі – саме в підвалі у них відбувається інтенсивний процес розмноження.

У підвальному приміщенні необхідно обробити стіни та підлогу хімічними засобами. Після цього потрібно промазати внутрішні стіни підвалу спеціальною водовідштовхувальною мастикою або ґрунтовкою.

А потім кріпіть утеплювач (піноплекс, пінопласт, мінвату). Кріпити утеплювач потрібно на клей або дюбеля.

Як самостійно зробити утеплення підлоги над підвалом

Спочатку треба повністю зняти старе покриття. Якщо зробите це акуратно, його можна використати повторно.

Очистіть ґрунт, рівномірно засипте шар піску (20-30мм) і ретельно його утрамбуйте.

Далі укладіть основний елемент підлоги – лаги (на відстані 50 см один від одного). Найчастіше вони зроблені з полімерних матеріалів або дерев’яних брусків.

Ставимо гідроізоляційний шар (вологозахисна плівка або вощений папір). Простір між лагами можна заповнити будь-яким утеплювачем.

Після цього необхідно вмонтувати чорнове покриття (ДСП).

Як самостійно зробити утеплення дерев’яної підлоги на дачі або у приватному будинку

Зніміть стару підлогу. На всій поверхні слід викласти допоміжні дошки, на які зверху покладіть утеплювач.

Найкращий варіант для утеплення дерев’яної підлоги – пінопласт або пінополістирол. Саме вони добре захищатимуть вашу підлогу від вологи.

Якщо в процесі утеплення утворяться щілини – використовуйте монтажну піну.

Покрийте утеплювач поліетиленовою плівкою.

Кладіть чорнове покриття.

Як самостійно зробити утеплення дерев’яної підлоги в квартирі

Акуратно зніміть старе покриття.

На бетонному перекритті у вас встановлені лаги – між ними треба розмістити шар теплоізоляції.

Закріпіть поверх утеплювача поліетиленову плівку.

Вмонтуйте старе покриття.

Як самостійно зробити утеплення бетонної підлоги в будинку або квартирі

Процес самостійного утеплення бетонної підлоги не надто відрізняється від дерев’яного.

Укладаються лаги, пароізоляція і чорнове покриття.

Види утеплюючих матеріалів для підлоги

Пінопласт – один із найпопулярніших варіантів для утеплення. Він відносно недорогий, не пропускає вологу і нешкідливий для людини.

Мінвата – теж бюджетний варіант утеплення підлоги. Довговічний, стійкий матеріал, який добре бореться із вологою.

Керамзит – дешевий, екологічно чистий матеріал, стійкий до вологи та холоду.

Гранулобетон –міцний, абсолютно не пропускає вологу завдяки бетону.

Утеплення підлоги – справа не з легких, та й швидко це зробити не вдасться. Однак зрештою ви станете власником теплого та затишного житла на довгі роки.