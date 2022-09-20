Українці вже готуються до важкої і холодної зими. Хтось купує обігрівачі, хтось – генератори для дому, а інші утеплюють вікна та підлогу.
Як самостійно зробити утеплення підлоги в домі чи квартирі – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Якщо ви живете на першому поверсі багатоповерхівки – до питання утеплення підлоги потрібно підійти особливо відповідально.
Підвальне приміщення створює сильний протяг, і ви втрачаєте близько 20% тепла. Тож вам спершу треба подбати про утеплення підвалу.
А якщо ви живете не на першому поверсі, вам можна обмежитися внутрішнім утепленням підлоги.
Спершу необхідно оглянути підвальні стіни на наявність грибка та цвілі – саме в підвалі у них відбувається інтенсивний процес розмноження.
У підвальному приміщенні необхідно обробити стіни та підлогу хімічними засобами. Після цього потрібно промазати внутрішні стіни підвалу спеціальною водовідштовхувальною мастикою або ґрунтовкою.
А потім кріпіть утеплювач (піноплекс, пінопласт, мінвату). Кріпити утеплювач потрібно на клей або дюбеля.
Як самостійно зробити утеплення підлоги над підвалом
- Спочатку треба повністю зняти старе покриття. Якщо зробите це акуратно, його можна використати повторно.
- Очистіть ґрунт, рівномірно засипте шар піску (20-30мм) і ретельно його утрамбуйте.
- Далі укладіть основний елемент підлоги – лаги (на відстані 50 см один від одного). Найчастіше вони зроблені з полімерних матеріалів або дерев’яних брусків.
- Ставимо гідроізоляційний шар (вологозахисна плівка або вощений папір). Простір між лагами можна заповнити будь-яким утеплювачем.
- Після цього необхідно вмонтувати чорнове покриття (ДСП).
Як самостійно зробити утеплення дерев’яної підлоги на дачі або у приватному будинку
- Зніміть стару підлогу. На всій поверхні слід викласти допоміжні дошки, на які зверху покладіть утеплювач.
- Найкращий варіант для утеплення дерев’яної підлоги – пінопласт або пінополістирол. Саме вони добре захищатимуть вашу підлогу від вологи.
- Якщо в процесі утеплення утворяться щілини – використовуйте монтажну піну.
- Покрийте утеплювач поліетиленовою плівкою.
- Кладіть чорнове покриття.
Як самостійно зробити утеплення дерев’яної підлоги в квартирі
- Акуратно зніміть старе покриття.
- На бетонному перекритті у вас встановлені лаги – між ними треба розмістити шар теплоізоляції.
- Закріпіть поверх утеплювача поліетиленову плівку.
- Вмонтуйте старе покриття.
Як самостійно зробити утеплення бетонної підлоги в будинку або квартирі
- Процес самостійного утеплення бетонної підлоги не надто відрізняється від дерев’яного.
- Укладаються лаги, пароізоляція і чорнове покриття.
Види утеплюючих матеріалів для підлоги
- Пінопласт – один із найпопулярніших варіантів для утеплення. Він відносно недорогий, не пропускає вологу і нешкідливий для людини.
- Мінвата – теж бюджетний варіант утеплення підлоги. Довговічний, стійкий матеріал, який добре бореться із вологою.
- Керамзит – дешевий, екологічно чистий матеріал, стійкий до вологи та холоду.
- Гранулобетон –міцний, абсолютно не пропускає вологу завдяки бетону.
Утеплення підлоги – справа не з легких, та й швидко це зробити не вдасться. Однак зрештою ви станете власником теплого та затишного житла на довгі роки.