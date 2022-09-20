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Як самостійно зробити утеплення підлоги: найкращі варіанти для будинку та квартири

20 Вересня 2022, 13:19
Анна Голішевська Редакторка сайту
Як утеплити підлогу
Джерело: Unsplash

Українці вже готуються до важкої і холодної зими. Хтось купує обігрівачі, хтось – генератори для дому, а інші утеплюють вікна та підлогу.

Як самостійно зробити утеплення підлоги в домі чи квартирі – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо ви живете на першому поверсі багатоповерхівки – до питання утеплення підлоги потрібно підійти особливо відповідально.

Зараз дивляться

Підвальне приміщення створює сильний протяг, і ви втрачаєте близько 20% тепла. Тож вам спершу треба подбати про утеплення підвалу.

А якщо ви живете не на першому поверсі, вам можна обмежитися внутрішнім утепленням підлоги.

Спершу необхідно оглянути підвальні стіни на наявність грибка та цвілі – саме в підвалі у них відбувається інтенсивний процес розмноження.

У підвальному приміщенні необхідно обробити стіни та підлогу хімічними засобами. Після цього потрібно промазати внутрішні стіни підвалу спеціальною водовідштовхувальною мастикою або ґрунтовкою.

А потім кріпіть утеплювач (піноплекс, пінопласт, мінвату). Кріпити утеплювач потрібно на клей або дюбеля.

Як самостійно зробити утеплення підлоги над підвалом

  • Спочатку треба повністю зняти старе покриття. Якщо зробите це акуратно, його можна використати повторно.
  •  Очистіть ґрунт, рівномірно засипте шар піску (20-30мм) і ретельно його утрамбуйте.
  • Далі укладіть основний елемент підлоги – лаги (на відстані 50 см один від одного). Найчастіше вони зроблені з полімерних матеріалів або дерев’яних брусків.
  • Ставимо гідроізоляційний шар (вологозахисна плівка або вощений папір). Простір між лагами можна заповнити будь-яким утеплювачем.
  • Після цього необхідно вмонтувати чорнове покриття (ДСП).

Як самостійно зробити утеплення дерев’яної підлоги на дачі або у приватному будинку

  • Зніміть стару підлогу. На всій поверхні слід викласти допоміжні дошки, на які зверху покладіть утеплювач.
  • Найкращий варіант для утеплення дерев’яної підлоги – пінопласт або пінополістирол. Саме вони добре захищатимуть вашу підлогу від вологи.
  • Якщо в процесі утеплення утворяться щілини – використовуйте монтажну піну.
  • Покрийте утеплювач поліетиленовою плівкою.
  • Кладіть чорнове покриття.

Як самостійно зробити утеплення дерев’яної підлоги в квартирі

  • Акуратно зніміть старе покриття.
  • На бетонному перекритті у вас встановлені лаги – між ними треба розмістити шар теплоізоляції.
  • Закріпіть поверх утеплювача поліетиленову плівку.
  • Вмонтуйте старе покриття.

Як самостійно зробити утеплення бетонної підлоги в будинку або квартирі

  • Процес самостійного утеплення бетонної підлоги не надто відрізняється від дерев’яного.
  •  Укладаються лаги, пароізоляція і чорнове покриття.

Види утеплюючих матеріалів для підлоги

  • Пінопласт – один із найпопулярніших варіантів для утеплення. Він відносно недорогий, не пропускає вологу і нешкідливий для людини.
  • Мінвата – теж бюджетний варіант утеплення підлоги. Довговічний, стійкий матеріал, який добре бореться із вологою.
  • Керамзит – дешевий, екологічно чистий матеріал, стійкий до вологи та холоду.
  • Гранулобетон –міцний, абсолютно не пропускає вологу завдяки бетону.

Утеплення підлоги – справа не з легких, та й швидко це зробити не вдасться. Однак зрештою ви станете власником теплого та затишного житла на довгі роки.

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Квартира підготовка Ремонт утеплення
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