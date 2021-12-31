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Як врятувати ранок 1 січня: рецепт похмільної солянки

31 Грудня 2021, 12:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як врятувати ранок 1 січня: рецепт похмільної солянки

Похмільна солянка – дієвий та смачний засіб проти наслідків новорічного застілля. Своїм рецептом “рятівної” страви поділилася ведуча Ревізори на порозі (Новий канал) Анна Жижа.

– Зазвичай приготування (за наявності всіх продуктів) займає максимум годину. А задоволення від рятівної солянки триває весь день. Але я раджу витратити цю годину 31-го грудня. Тоді ранок 1 січня буде врятовано, – каже ведуча.

Інгредієнти для похмільної солянки: 

  • Телятина – 1.5 кг
  • Грудинка копчена – 300 г
  • Ковбаски – 600 г
  • Солоні огірки – 5 шт.
  • Каперси мариновані – 1 ст.л.
  • Цибуля –1 головка
  • Часник – 2 зубчики
  • Помідори – 4 шт.
  • Червоний гострий перець – 1 шт.
  • Консервовані очищені томати – 1 банка
  • Зелень, морська сіль, мелений чорний перець за смаком
  • Оливкова олія – 5 г
  • Сметана
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Приготування похмільної солянки: 

1. Ріжемо телятину невеликими шматками, а грудинку – кубиками. Обсмажуємо їх разом у каструлі до рум’яності. Додаємо цибулю та часник. Обсмажуємо до запаху.

Фото: Анна Жижа

2. Ріжемо кубиками солоні (з бочки) огірки та помідори.

3. Ріжемо ковбаски. Вони мають бути кількох сортів – варені та копчені.

Фото: Анна Жижа

4. Додаємо в каструлю до м’яса огірки. Тушкуємо 5 хвилин. Згодом додаємо помідори та каперси і продовжуємо тушкувати ще 5 хвилин.

Фото: Анна Жижа

5. Консервовані томати теж закидаємо в каструлю, якщо вони шматочками. Якщо ні – можна подрібнити їх виделкою. Тушкуємо 10 хвилин.

6. Потім додаємо ковбаски та цілий гострий перець і тушкуємо 5 хвилин.

7. Заливаємо у каструлю окріп. Закриваємо кришкою та варимо на невеликому вогні 20 хвилин.

Фото: Анна Жижа

8. Перчимо та посипаємо зеленню. Додаємо сметану.

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Джерело
Новий канал
Теги
Новий Рік , Рецепти
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