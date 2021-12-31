Похмільна солянка – дієвий та смачний засіб проти наслідків новорічного застілля. Своїм рецептом “рятівної” страви поділилася ведуча Ревізори на порозі (Новий канал) Анна Жижа.
– Зазвичай приготування (за наявності всіх продуктів) займає максимум годину. А задоволення від рятівної солянки триває весь день. Але я раджу витратити цю годину 31-го грудня. Тоді ранок 1 січня буде врятовано, – каже ведуча.
Інгредієнти для похмільної солянки:
- Телятина – 1.5 кг
- Грудинка копчена – 300 г
- Ковбаски – 600 г
- Солоні огірки – 5 шт.
- Каперси мариновані – 1 ст.л.
- Цибуля –1 головка
- Часник – 2 зубчики
- Помідори – 4 шт.
- Червоний гострий перець – 1 шт.
- Консервовані очищені томати – 1 банка
- Зелень, морська сіль, мелений чорний перець за смаком
- Оливкова олія – 5 г
- Сметана
Приготування похмільної солянки:
1. Ріжемо телятину невеликими шматками, а грудинку – кубиками. Обсмажуємо їх разом у каструлі до рум’яності. Додаємо цибулю та часник. Обсмажуємо до запаху.
2. Ріжемо кубиками солоні (з бочки) огірки та помідори.
3. Ріжемо ковбаски. Вони мають бути кількох сортів – варені та копчені.
4. Додаємо в каструлю до м’яса огірки. Тушкуємо 5 хвилин. Згодом додаємо помідори та каперси і продовжуємо тушкувати ще 5 хвилин.
5. Консервовані томати теж закидаємо в каструлю, якщо вони шматочками. Якщо ні – можна подрібнити їх виделкою. Тушкуємо 10 хвилин.
6. Потім додаємо ковбаски та цілий гострий перець і тушкуємо 5 хвилин.
7. Заливаємо у каструлю окріп. Закриваємо кришкою та варимо на невеликому вогні 20 хвилин.
8. Перчимо та посипаємо зеленню. Додаємо сметану.