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Как спасти утро 1 января: рецепт похмельной солянки

31 декабря 2021, 12:05
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Как спасти утро 1 января: рецепт похмельной солянки

Похмельная солянка – действенное и вкусное средство против последствий новогоднего застолья. Своим рецептом “спасительного” блюда поделилась ведущая реалити Ревизоры на пороге (Новый канал) Анна Жижа.

– Обычно приготовление (при наличии всех продуктов) занимает максимум час. А удовольствие от спасительной солянки длится весь день. Но я советую потратить этот час 31 декабря. Тогда утро 1 января будет спасено, — говорит ведущая.

Ингредиенты для похмельной солянки: 

  • Телятина – 1.5 кг
  • Грудинка копченая – 300 г
  • Колбаски – 600 г
  • Соленые огурцы – 5 шт.
  • Каперсы маринованные – 1 ст.л.
  • Лук –1 головка
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Помидоры – 4 шт.
  • Красный острый перец – 1 шт.
  • Консервированные очищенные томаты – 1 банка
  • Зелень, морская соль, молотый черный перец по вкусу
  • Оливковое масло – 5 г
  • Сметана
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Приготовление похмельной солянки:

1. Режем телятину небольшими кусками, а грудинку – кубиками. Обжариваем их вместе в кастрюле до румяности. Добавляем лук и чеснок. Обжариваем до запаха.

Фото: Анна Жижа

2. Нарезаем кубиками соленые (из бочки) огурцы и помидоры.

3. Нарезаем колбаски. Они должны быть нескольких сортов – вареные и копченые.

Фото: Анна Жижа

4. Добавляем в кастрюлю к мясу огурцы. Тушим 5 минут. Затем добавляем помидоры и каперсы и продолжаем тушить еще 5 минут.

Фото: Анна Жижа

5. Консервированные томаты тоже отправляем в кастрюлю, если они уже нарезаны кусочками. Если нет – можно измельчить их вилкой. Тушим 10 минут.

6. Затем добавляем колбаски и целый перец, тушим 5 минут.

7. Заливаем в кастрюлю кипяток. Закрываем крышкой и варим на небольшом огне 20 минут.

Фото: Анна Жижа

8. Перчим и посыпаем зеленью. Добавляем сметану.

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Источник
Новый канал
Теги
Новый год , Рецепти
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