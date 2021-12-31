Похмельная солянка – действенное и вкусное средство против последствий новогоднего застолья. Своим рецептом “спасительного” блюда поделилась ведущая реалити Ревизоры на пороге (Новый канал) Анна Жижа.

– Обычно приготовление (при наличии всех продуктов) занимает максимум час. А удовольствие от спасительной солянки длится весь день. Но я советую потратить этот час 31 декабря. Тогда утро 1 января будет спасено, — говорит ведущая.

Ингредиенты для похмельной солянки:

Телятина – 1.5 кг

Грудинка копченая – 300 г

Колбаски – 600 г

Соленые огурцы – 5 шт.

Каперсы маринованные – 1 ст.л.

Лук –1 головка

Чеснок – 2 зубчика

Помидоры – 4 шт.

Красный острый перец – 1 шт.

Консервированные очищенные томаты – 1 банка

Зелень, морская соль, молотый черный перец по вкусу

Оливковое масло – 5 г

Сметана

Приготовление похмельной солянки:

1. Режем телятину небольшими кусками, а грудинку – кубиками. Обжариваем их вместе в кастрюле до румяности. Добавляем лук и чеснок. Обжариваем до запаха.

2. Нарезаем кубиками соленые (из бочки) огурцы и помидоры.

3. Нарезаем колбаски. Они должны быть нескольких сортов – вареные и копченые.

4. Добавляем в кастрюлю к мясу огурцы. Тушим 5 минут. Затем добавляем помидоры и каперсы и продолжаем тушить еще 5 минут.

5. Консервированные томаты тоже отправляем в кастрюлю, если они уже нарезаны кусочками. Если нет – можно измельчить их вилкой. Тушим 10 минут.

6. Затем добавляем колбаски и целый перец, тушим 5 минут.

7. Заливаем в кастрюлю кипяток. Закрываем крышкой и варим на небольшом огне 20 минут.

8. Перчим и посыпаем зеленью. Добавляем сметану.