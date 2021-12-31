Похмельная солянка – действенное и вкусное средство против последствий новогоднего застолья. Своим рецептом “спасительного” блюда поделилась ведущая реалити Ревизоры на пороге (Новый канал) Анна Жижа.
– Обычно приготовление (при наличии всех продуктов) занимает максимум час. А удовольствие от спасительной солянки длится весь день. Но я советую потратить этот час 31 декабря. Тогда утро 1 января будет спасено, — говорит ведущая.
Ингредиенты для похмельной солянки:
- Телятина – 1.5 кг
- Грудинка копченая – 300 г
- Колбаски – 600 г
- Соленые огурцы – 5 шт.
- Каперсы маринованные – 1 ст.л.
- Лук –1 головка
- Чеснок – 2 зубчика
- Помидоры – 4 шт.
- Красный острый перец – 1 шт.
- Консервированные очищенные томаты – 1 банка
- Зелень, морская соль, молотый черный перец по вкусу
- Оливковое масло – 5 г
- Сметана
Приготовление похмельной солянки:
1. Режем телятину небольшими кусками, а грудинку – кубиками. Обжариваем их вместе в кастрюле до румяности. Добавляем лук и чеснок. Обжариваем до запаха.
2. Нарезаем кубиками соленые (из бочки) огурцы и помидоры.
3. Нарезаем колбаски. Они должны быть нескольких сортов – вареные и копченые.
4. Добавляем в кастрюлю к мясу огурцы. Тушим 5 минут. Затем добавляем помидоры и каперсы и продолжаем тушить еще 5 минут.
5. Консервированные томаты тоже отправляем в кастрюлю, если они уже нарезаны кусочками. Если нет – можно измельчить их вилкой. Тушим 10 минут.
6. Затем добавляем колбаски и целый перец, тушим 5 минут.
7. Заливаем в кастрюлю кипяток. Закрываем крышкой и варим на небольшом огне 20 минут.
8. Перчим и посыпаем зеленью. Добавляем сметану.