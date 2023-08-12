Ситуації в процесі життя собак виникають різні, й іноді вони бувають вкрай неприємними для господаря та небезпечними для домашнього улюбленця. Наприклад, деякі з них не проти поласувати екскрементами. Як відучити собаку їсти фекалії – Факти ICTV розпитали в експерта.

Чому собаки полюбляють їсти фекалії

Сучасні дослідження такого явища, як копрофагія – поїдання калу, свідчать про те, що регулярно цим займається майже кожен шостий собака, а кожен четвертий спійманий на цьому епізодично.

Зокрема, однозначної відповіді на запитання, чому собаки полюбляють їсти екскременти, немає. Науковці схиляються до думки, що таким чином вони намагаються поповнити запаси ферментів та вітамінів у їжі. Також цим вони можуть привертати увагу господаря, якщо їм її не вистачає.

– Немає жодної точної причини, чому собаки їдять фекалії: тому що бачили, що так робила їхня мама, тому що цікаво, тому що є дисбаланс мікроелементів, тому що стресують. Копрофагія – це цілком нормально, багато собак так роблять, – запевняє лікарка ветеринарної медицини, анестезіолог-реаніматолог Вікторія Фільштінська-Лялько.

Чим небезпечне поїдання собакою фекалій

Така звичка домашнього улюбленця може обернутися цілою низкою проблем та загрожує серйозними захворюваннями. Наприклад, ваш пес може заразитися кишковими паразитами, такими як гельмінти. А це у свою чергу призведе до збоїв в роботі травлення та до порушення обміну речовин.

Тому, зазначає експерт, обов’язково потрібно проводити обробку собак від глистів.

– Вам слід пам’ятати, що при такій звичці необхідно обробляти собак від глистів частіше і робити це навіть раз на місяць, – каже Фільштінська-Лялько.

Крім того, поїдання собакою фекалій може спричини парвовірусний ентерит – смертельно небезпечну вірусну інфекцію, а також лептоспіроз, в народі – жовтяницю та токсоплазмоз. Остання передається не тільки тваринам, а й людині.

Як відучити собаку їсти фекалії

Тут немає єдиної відповіді, і до цього питання експерт радить підходити комплексно – звернутися до кінолога або зоопсихолога. Останній займається психологічним та моральним розвитком тварини.

До ветеринара з цією проблемою слід йти, щоби розібратись, чим взагалі харчується тварина, адже саме в цьому може ховатися причина такої звички. Також ветеринар може допомогти прописати адекватну для ситуації схему обробок від паразитів, дозування та, власне, необхідні препарати.

– Не існує єдиної відповіді, що робити, якщо собака їсть фекалії. Деяким я призначаю вітаміни, але завжди попереджаю, що це більше заради експерименту, адже вони можуть і не подіяти, бо причина в іншому. Якщо не діють, раджу господарям домашнього улюбленця звертатися до кінолога, – каже лікарка ветеринарної медицини та анестезіолог-реаніматолог.

Найпоширенішими методами, які допоможуть відучити собаку їсти фекалії, є:

використання модифікатора смаку фекалій;

відстежування спокус серед навколишнього середовища;

уникнення покарання домашнього улюбленця;

навчання поведінці.

Скористайтеся модифікатором смаку

Модифікатор смаку фекалій застосовується, щоб порушити шаблон поведінки домашнього улюбленця. Це своєрідні препарати, розроблені як для цуценят, так і для дорослих собак. Вони спрямовані на втрату інтересу у домашнього улюбленця до поїдання калу, адже надають фекаліям неприємного для нього смаку.

Не карайте собаку

Не можна карати собаку, якщо він з’їв кал. Агресивні дії не допоможуть, краще спробуйте змінити патерн поведінки.

Навчайте

Щоб відучити собаку поїдати власні фекалії, слід щоразу перенаправляти її увагу, наприклад, вигукуючи команду “Фу”, “Кинь” тощо.

Якщо не виходить самотужки перелаштувати домашнього улюбленця, зверніться до кінолога.

Прибирайте

Стежте за тим, щоби в місцях прогулянок не було фекалій або ваш собака був на короткому повідку під час прогулянок.

Так само зверніть увагу на поведінку собаки під час збирання фекалій. Собака не повинен сприймати цей процес як “гру”, оскільки це спонукає собак-копрофагів ковтати їх.

Як годувати собаку, щоб не їв фекалії

Не завжди собака ласує екскрементами через прогалини у харчуванні.

– Не завжди це залежить від харчування, до того ж вітаміни та мінерали обираються індивідуально залежно від того, що взагалі улюбленець отримує з кормом, – додає експерт.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що робити, якщо собака висовує язик і часто дихає.