Ситуации в процессе жизни собак возникают разные, и иногда они бывают крайне неприятными для хозяина и опасными для домашнего любимца. Например, некоторые из них не прочь полакомиться экскрементами. Как отучить собаку есть фекалии — Факты ICTV расспросили у эксперта.

Почему собаки любят есть фекалии

Современные исследования такого явления, как копрофагия — поедание кала, указывают на то, что регулярно этим занимается почти каждая шестая собака, а каждая четвертая застигнута за этим эпизодически.

В частности, однозначного ответа на вопрос, почему собаки любят есть свои экскременты, нет. Ученые склоняются к мысли, что таким образом они пытаются пополнить запасы недостатка ферментов и витаминов в пище. Также этим они могут привлекать внимание хозяина, если им его не хватает.

— Нет ни одной точной причины, почему же собаки едят фекалии: потому что видели, что так делала их мама, потому что интересно, потому что есть дисбаланс микроэлементов, потому что стрессуют. Копрофагия — это вполне нормально, многие собаки так делают, — уверяет врач ветеринарной медицины, анестезиолог-реаниматолог Виктория Фильштинская-Лялько.

Чем опасно поедание собакой фекалий

Такая привычка домашнего любимца может обернуться целым рядом проблем и грозит серьезными заболеваниями. Так ваш пес может заразиться кишечными паразитами, такими как гельминты. А это в свою очередь приведет к сбоям в работе пищеварения и к нарушению обмена веществ.

Поэтому, отмечает эксперт, обязательно нужно проводить обработку собак от глистов.

— Вам следует помнить, что при такой привычке необходимо обрабатывать собак от глистов чаще и делать это даже раз в месяц, — говорит Фильштинская-Лялько.

Кроме того, поедание собакой фекалий может вызвать парвовирусный энтерит — смертельно опасную вирусную инфекцию, а также лептоспироз, в народе — желтуху и токсоплазмоз. Последняя передается не только животным, но может инфицировать и человека.

Как отучить собаку есть фекалии

Здесь нет единого ответа и к этому вопросу эксперт советует подходить комплексно — обратиться к кинологу или зоопсихологу. Последний занимается психологическим и моральным развитием животного.

К ветеринару с этой проблемой следует идти, чтобы разобраться, чем вообще питается животное, ведь именно в этом может крыться причина такой привычки. Также ветеринар может помочь прописать адекватную для ситуации схему обработок, дозировку и, собственно, необходимые препараты.

— Не существует единого ответа, что делать, если собака ест фекалии. Некоторым я назначаю витамины, но всегда предупреждаю, что это больше ради эксперимента, ведь они могут и не подействовать, потому что причина в другом. Если не действуют, советую хозяевам домашнего любимца обращаться к кинологу, — говорит врач ветеринарной медицины и анестезиолог-реаниматолог.

Самыми распространенными методами, которые помогут отучить собаку есть фекалии, являются:

использование модификатора вкуса фекалий;

отслеживание соблазнов среди окружающей среды;

избежание наказания домашнего любимца;

изменение поведения.

Используйте модификатора вкуса

Модификатор вкуса фекалий применяется, чтобы нарушить шаблон поведения домашнего любимца. Это своеобразные препараты, разработанные как для щенков, так и для взрослых собак. Они направлены на потерю интереса у домашнего питомца к поеданию кала, так как придают фекалиям неприятный для него вкус.

Не наказывайте собаку

Нельзя наказывать собаку, если она съела кал. Агрессивные действия не помогут, лучше попробуйте изменить паттерн поведения домашнего питомца.

Попробуйте поменять поведение

Чтобы отучить собаку поедать собственные фекалии, следует каждый раз перенаправлять ее внимание, например, выкрикивая команду “Фу”, “Брось” и т.д.

Если не получается самостоятельно перестроить домашнего любимца, обратитесь к кинологу.

Убирайте

Следите за тем, чтобы в местах прогулок не было фекалий или ваша собака была на коротком поводке во время прогулок.

Так же обратите внимание на поведение собаки при уборке экскрементов. Собака не должна воспринимать этот процесс как “игру”, поскольку это побуждает собак-копрофагов глотать их.

Как кормить собаку, чтобы не ела фекалии

Не всегда собака лакомится экскрементами из-за пробелов в питании.

— Не всегда это зависит от питания, к тому же витамины и минералы выбираются индивидуально в зависимости от того, что в целом домашний любимец получает с кормом, — добавляет эксперт.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что делать, если собака высовывает язык и часто дышит.