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Як зробити спойлер у Telegram з телефону та комп’ютера

21 Червня 2022, 15:42
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Як зробити спойлер у Telegram з телефону та комп’ютера
Джерело: Depositphotos

Telegram – популярний месенджер, який за лічені роки став повноцінним конкурентом WhatsApp та Viber. Кожен із сервісів пропонує користувачам свої унікальні функції, і у Telegram їх достатньо.

Наприклад, є функція спойлери – з її допомогою можна приховати текст, який можна прочитати лише після натискання на нього. Спойлер – це інформація, яку не хотілося б дізнатися передчасно. Наприклад, закінчення фільму, або відповідь на загадку або математичне завдання. Застосування цієї функції обмежується лише фантазією.

Як зробити в Telegram спойлер – далі у матеріалі.

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Щоб приховати текст у повідомленні, необхідно дотримуватися простої інструкції:

1. Перейдіть до потрібного чату, напишіть повідомлення, і виділіть ту частину, яку хочете приховати.

2. Після цього з’явиться спливаюче меню, де потрібно вибрати функцію Прихований.

3. Після надсилання повідомлення потрібний текст буде замальований сірим прямокутником.

Щоб зробити спойлер у Telegram з комп’ютера, необхідно виділити текст, натиснути правою клавішею мишки на нього, та вибрати функцію Форматування, після чого натиснути на Спойлер.

Telegram

Telegram продовжує працювати над покращеннями – у червні користувачі отримали доступ до преміум версії месенджера, який знімає деякі обмеження, збільшує швидкість завантаження та надає доступ до різних наліпок, які без підписки залишаються недоступними.

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