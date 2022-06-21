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Как отсканировать документы на Android — лучшие приложения

21 июня 2022, 20:17
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как отсканировать документы на Android — лучшие приложения
Источник: Depositphotos

В смартфонах iPhone существует функция отсканирования документов с помощью приложения Заметки. Однако мало кто знает, что сделать скан необходимых бумаг можно и на Android.

Как отсканировать документы на Android — читайте в нашем материале.

Специальные приложения

Самый простой вариант — это скачать на телефон специальные приложения для сканирования документов. Сегодня их множество. Например, AdobeScan. Название говорит само за себя, однако, это приложение предлагает только базовые возможности по сканированию:

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  • исправление искажений, вызванных съемкой под углом, или кривым расположением бумаги;
  • создание многостраничных PDF-документов;
  • распознавание текста (OCR).

Также неплохой вариант приложение Office Lens от Microsoft. Программа автоматически исправляет искажения перспективы, поворачивает изображение под правильным углом, устраняет недостатки бумаги.

Если вам необходимо отсканировать многостраничный документ — приложение с этим справится. Office Lens также создает Word, PowerPoint или PDF-документов.

Приложение-скан TurboScan Pro — тоже неплохо справится со сканированием бумаг. Автоматический режим улучшения состояния хорошо работает, поэтому результат отсканированного документа высокого качества. При желании можно поиграться с цветом и типом изображения.

Учитывайте то, что это приложение платное.

Приложение имеет возможность выбора формат документа. Единственный минус — нет поддержки облачных сервисов. Готовый скан можно сохранить в галерее или отправить в сообщении и по электронной почте.

Кстати, сделать скан документа можно и с фото. Вам необходимо только сфотографировать необходимые бумаги и с помощью одного из приложений сделать копию-скан фотокарточки.

С помощью Google Диска

Если у вас еще нет Диска Google загрузите его в Google Play. Приложение бесплатное.

Чтобы сделать скан нужных бумаг:

  • скачайте на откройте приложение Диска Google;
  • на главной странице нажмите на круг с + (в правом нижнем углу);
  • выберите категорию Сканирования;
  • наведите камеру на документ и нажмите синюю кнопку для фото;
  • Google диск автоматически отсканирует документ и перед вам появится уже готовый скан.

Кстати, вы можете собственноручно настроить сканирование с помощью параметров в правом верхнем углу экрана — вращать, переименовывать и корректировать цвет. Когда завершите свои настройки, коснитесь кнопки Готово.

На экране вы увидите предварительный просмотр вашего скана. Если вам все нравится, нажмите на Галочка и PDF-файл документа будет автоматически загружен на ваш Google Диск.

Отсканированный документ вы можете присылать по почте или в другие приложения для связи.

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