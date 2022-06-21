В смартфонах iPhone существует функция отсканирования документов с помощью приложения Заметки. Однако мало кто знает, что сделать скан необходимых бумаг можно и на Android.
Как отсканировать документы на Android — читайте в нашем материале.
Специальные приложения
Самый простой вариант — это скачать на телефон специальные приложения для сканирования документов. Сегодня их множество. Например, AdobeScan. Название говорит само за себя, однако, это приложение предлагает только базовые возможности по сканированию:
- исправление искажений, вызванных съемкой под углом, или кривым расположением бумаги;
- создание многостраничных PDF-документов;
- распознавание текста (OCR).
Также неплохой вариант приложение Office Lens от Microsoft. Программа автоматически исправляет искажения перспективы, поворачивает изображение под правильным углом, устраняет недостатки бумаги.
Если вам необходимо отсканировать многостраничный документ — приложение с этим справится. Office Lens также создает Word, PowerPoint или PDF-документов.
Приложение-скан TurboScan Pro — тоже неплохо справится со сканированием бумаг. Автоматический режим улучшения состояния хорошо работает, поэтому результат отсканированного документа высокого качества. При желании можно поиграться с цветом и типом изображения.
Учитывайте то, что это приложение платное.
Приложение имеет возможность выбора формат документа. Единственный минус — нет поддержки облачных сервисов. Готовый скан можно сохранить в галерее или отправить в сообщении и по электронной почте.
Кстати, сделать скан документа можно и с фото. Вам необходимо только сфотографировать необходимые бумаги и с помощью одного из приложений сделать копию-скан фотокарточки.
С помощью Google Диска
Если у вас еще нет Диска Google загрузите его в Google Play. Приложение бесплатное.
Чтобы сделать скан нужных бумаг:
- скачайте на откройте приложение Диска Google;
- на главной странице нажмите на круг с + (в правом нижнем углу);
- выберите категорию Сканирования;
- наведите камеру на документ и нажмите синюю кнопку для фото;
- Google диск автоматически отсканирует документ и перед вам появится уже готовый скан.
Кстати, вы можете собственноручно настроить сканирование с помощью параметров в правом верхнем углу экрана — вращать, переименовывать и корректировать цвет. Когда завершите свои настройки, коснитесь кнопки Готово.
На экране вы увидите предварительный просмотр вашего скана. Если вам все нравится, нажмите на Галочка и PDF-файл документа будет автоматически загружен на ваш Google Диск.
Отсканированный документ вы можете присылать по почте или в другие приложения для связи.