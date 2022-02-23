Задля безпеки свого смартфона всі носять захисні чохли. Вони є прикрасою для ґаджета та чудовим доповненням образу.

Проблема лише в тому, що через певний час силіконові чохли дуже брудняться. Відмити їх звичайною водою не так вже й просто.

Про те, як відчистити силіконовий чохол від бруду, дізнавалися Факти ICTV.

П’ять способів очищення силіконового чохла

За допомогою соди

Цей спосіб підійде тим, хто має локальні забруднення. Аби відмити чохол, вам знадобиться сода, посудина, вода та сам кейс.

Змішайте в посудині соду та декілька крапель води. У вас має вийти консистенція каші. Натріть чохол сумішшю. Для тих місць, де плям більше, використовуйте більшу кількість соди. Діяти потрібно обережно, аби не пошкодити кейс. Залиште чохол на 15-20 хв. Суміш повинна засохнути. Ретельно промийте кейс водою та насухо витріть.

Результат буде залежати від рівня забрудненості кейса. Якщо ви не задоволені результатом, процедуру можна повторити.

За допомогою лимонного соку

Можна позбутися темних плям, що з’являються на кейсі. Перед початком переконайтесь, що ваш чохол високої якості. Якщо ж ні, лимонний сік може завдати шкоди.

Вичавіть з лимона трохи соку (дві-три чайні ложки). Замочіть ватний диск у соку. Тріть кейс впродовж двох-трьох хвилин. Промийте чохол водою та дайте йому висохнути.

Потемніння мають зникнути з чохла! Процедуру можна повторювати раз на тиждень, аби вберегти кейс від подальших забруднень!

За допомогою спирту

Спирт чудово впорається з плямами від фломастера, чорнил та темних плям.

Спосіб №1

Змішайте спирт з водою у пропорції 1:1.

Покладіть чохол у розчин та залиште на 15-20 хв.

Промийте кейс у воді та висушіть його.

Якщо пляма залишилась, використайте інший спосіб.

Спосіб №2

Замочіть ватний диск у спирту.

Протріть брудне місце чохла.

Помийте кейс у воді та витріть його.

За допомогою відбілювача

Цей спосіб найекстремальніший. Якщо всі інші народні методи вам не допомогли, спробуйте відмити чохол відбілювачем.

Цей спосіб також підійде для очищення білих силіконових чохлів, які брудняться частіше за інші.

Перед застосуванням переконайтесь, що засіб, який ви плануєте використовувати, не містить хлор. Він здатний пошкодити чохол та залишити жовтні плями, які не можливо відмити!

Невелику кількість відбілювача нанесіть на спонж, щітку чи серветку. Ретельно протріть весь чохол, особливу увагу приділяйте проблемним місцям! Залиште чохол на дві-три хвилини. Ретельно змийте засіб водою та витріть кейс!

Під час процедури не забувайте про індивідуальний захист. Обов’язково надягніть спеціальні рукавиці, аби відбілювач не потрапив на відкриті ділянки шкіри!

Підтримувальне очищення чохла

Аби чохол не швидко забруднювався та завжди виглядав як новий, раз на тиждень необхідно проводити підтримувальне очищення.

Якщо регулярно очищати чохол, він завжди виглядатиме бездоганно, до того ж підтримувальне очищення робити набагато легше, ніж відмивати застарілі плями.

Будь-який мийний засіб (пральний порошок, засіб для миття посуду, рідке мило) змішайте з невеликою кількістю теплої води. Замочіть ватний диск у розчині. Натріть чохол мильним розчином та залиште його на 10-15 хв. Змийте розчин простою водою та висушіть чохол.

Замість ватного диску можна використати зубну щітку. Але будьте обережні, оскільки щітка може пошкодити поверхню чохла!

Як відмити матовий чохол

Матовий чохол відрізняється від інших повною відсутністю глянцю та щільно-рівномірним покриттям. Такий чохол, як й інші, збирає на собі бруд.

Відмивати матовий кейс складніше, ніж звичайний, адже є ризик зняти бруд разом із покриттям. Все залежить від рівня забрудненості та складності плями. Діяти потрібно обережно!

Якщо ви забруднили матовий чохол кульковою ручною, олівцем чи фарбою, спробуйте відтерти пляму гумкою, якою стираєте олівець.

Якщо чохол почав затиратися та темніти, замішайте мильний розчин та протріть кейс.

Для білих матових чохлів краще використовувати зубну пасту – ватним диском натріть пляму. Почекайте кілька хвилин та витріть кейс.

З плямами від фломастерів, канцелярських паст чи масляних фарб впорається звичайна соняшникова олія. Тріть кейс олією, поки сліди не зникнуть.

Один з найпростіших засобів у боротьбі з плямами на матовому чохлі – антисептик. Змочіть ватний диск у антисептику та протріть чохол!

Готово! Ваш кейс чистий!