Для безопасности своего смартфона все носят защитные чехлы. Они являются украшением для гаджета и прекрасным дополнением образа.

Проблема лишь в том, что через определенное время, силиконовые чехлы очень пачкаются. Отмыть их обычной водой не так уж и просто.

О том, как отчистить силиконовый чехол от грязи, узнавали Факты ICTV.

Пять способов очистки силиконового чехла

С помощью соды

Этот способ подойдет тем, кто имеет локальные загрязнения. Для чистки чехла вам понадобится сода, миска, вода и сам кейс.

Смешайте в миске соду и несколько капель воды. У вас должна получиться консистенция каши. Натрите чехол смесью. Для тех мест, где пятен больше, используйте большее количество соды. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить кейс. Оставьте чехол на 15-20 мин. Смесь должна засохнуть. Тщательно промойте кейс водой и насухо вытрите.

Результат будет зависеть от уровня загрязненности кейса. Если вы не довольны результатом, процедуру можно повторить.

С помощью лимонного сока

Можно избавиться от темных пятен, появляющихся на кейсе. Перед началом очистки убедитесь, что ваш чехол высокого качества. Если же нет, лимонный сок может нанести вред.

Выжмите из лимона немного сока (две-три чайные ложки). Замочите ватный диск в соке. Трите кейс в течение двух-трех минут. Промойте чехол водой и дайте ему высохнуть.

Потемнения должны исчезнуть! Процедуру можно повторять раз в неделю, чтобы уберечь кейс от дальнейших загрязнений!

С помощью спирта

Спирт прекрасно справится с пятнами от фломастера, чернил и темных пятен.

Способ №1

Смешайте спирт с водой в пропорции 1: 1.

Положите чехол в раствор и оставьте на 15-20 мин.

Промойте кейс в воде и высушите его.

Если пятно осталось, используйте другой способ.

Способ №2

Замочите ватный диск в спирту.

Протрите грязное место чехла.

Вымойте кейс в воде и вытрите его.

С помощью отбеливателя

Этот способ очистки более экстремальный. Если все остальные народные методы вам не помогли, попробуйте отмыть чехол отбеливателем.

Этот способ также подойдет для очистки белых силиконовых чехлов, которые пачкаются чаще, чем другие.

Перед применением убедитесь, что средство, которое вы планируете использовать, не содержит хлор. Он способен повредить чехол и оставить пятна, которые уже ничем не отмыть!

Небольшое количество отбеливателя нанесите на спонж, щетку или салфетку. Тщательно протрите весь чехол, особое внимание уделяйте проблемным местам! Оставьте чехол на две-три минуты. Тщательно смойте средство водой и вытрите кейс!

Во время процедуры не забывайте об индивидуальной защите. Обязательно наденьте специальные перчатки, чтобы отбеливатель не попал на открытые участки кожи!

Поддерживающая очистка чехла

Чтобы чехол не быстро загрязнялся и всегда выглядел как новый, раз в неделю необходимо проводить поддерживающую очистку.

Если регулярно очищать чехол, он всегда будет выглядеть безупречно, к тому же поддерживающую очистку делать гораздо легче, чем отмывать застарелые пятна.

Любое моющее средство (стиральный порошок, средство для мытья посуды, жидкое мыло) смешайте с небольшим количеством теплой воды. Замочите ватный диск в растворе. Натрите чехол мыльным раствором и оставьте его на 10-15 мин. Смойте раствор простой водой и высушите чехол.

Вместо ватного диска можно использовать зубную щетку. Но будьте осторожны, так как щетка может повредить поверхность!

Как отмыть матовый чехол

Матовый чехол отличается от других полным отсутствием глянца и плотно-равномерным покрытием. Такой чехол, как и другие, собирает на себе грязь.

Отмывать матовый кейс сложнее, чем обычный, ведь есть риск снять грязь вместе с покрытием. Все зависит от уровня загрязненности и сложности пятна. Действовать нужно осторожно!

Если вы испачкали матовый чехол шариковой ручной, карандашом или краской, попробуйте оттереть пятно резинкой, которой стираете карандаш.

Если чехол начал затираться и темнеть, замешайте мыльный раствор и протрите кейс.

Для белых матовых чехлов лучше использовать зубную пасту — ватным диском натрите пятно. Подождите несколько минут и вытрите кейс.

С пятнами от фломастеров, канцелярских паст или масляных красок справится обычное подсолнечное масло. Трите чехол маслом, пока следы не исчезнут.

Одно из самых простых средств в борьбе с пятнами на матовом чехле — антисептик. Смочите ватный диск в антисептике и протрите чехол!

Готово! Ваш кейс чист!