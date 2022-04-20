На нових вікнах з заводу завжди є скотч, який доволі непросто відмити від пластику. Також звичайний скотч може залишати сліди після себе. Ми зібрали засоби, якими можна відмити липкий шар від пластикового вікна та скла.

Засоби для видалення скотчу на пластику

Засоби на спирті. Замочіть чисту ганчірку в спирті та протріть забруднення. Зачекайте 10 або 15 хв і протріть пляму грубою стороною губки.

Господарське мило 72%. Намочіть губку в теплій воді та гарно намильте її. Натріть липкий слід від скотчу, зачекайте 20 хв, поки рідина просочиться, та ще раз протріть до повного видалення плями.

Сода. Протріть вологою ганчіркою сліди клею, посипте зверху содою та починайте відтирати. Завдяки дрібним кристалам липкий шар добре змиється.

Ацетон чи засіб для зняття лаку, який його містить. Такий засіб чудово справляється зі свіжими плямами. Його треба нанести на слід від скотчу, зачекати 15 хв і протерти щіткою.

Засоби для видалення скотчу на склі

Як видалити двосторонній скотч з пластикового вікна

Такий скотч не так просто видалити, як звичайний, тому треба застосувати більш серйозні засоби.

Апельсинове масло. Нанесіть кілька крапель на липкий шар скотчу, зачекайте 30 хв та відітріть грубою стороною губки.

Гальмівна рідина. Замочіть ділянку, де є двосторонній скотч, зачекайте 20 хв і протріть чистою ганчіркою.

ВД-40. Просто розпиліть на місце, де є пляма скотчу, яка не видаляється, зачекайте 30 хв, щоб засіб зробив свою справу, та змийте звичайною мочалкою.

Що не варто застосовувати для очищення пластикового вікна

Будівний чи побутовий фен. Високі температури можуть призвести до розтріскування склопакету та деформування пластикової поверхні.

Засоби з великими абразивними частками. Вони можуть залишати подряпини.

Розчинники, що не призначені для пластику. Тут дуже важливо уважно читати інструкцію до засобу, бо не всі вони придатні для роботи з пластиковою поверхнею. Особливо ті, що містять кислоти, бо вони можуть змінити колір рами.

Шпатель. Цим ви можете подряпати раму та скло.

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