На новых окнах с завода всегда есть скотч, который непросто отмыть от пластика. Также обычный скотч может оставлять следы после себя. Мы собрали средства, которыми можно отмыть липкий слой от окна и стекла.

Средства для удаления скотча на пластике

Средства на спирту. Замочите чистую тряпку в спирту и протрите загрязнение. Подождите 10 или 15 минут и протрите пятно грубой стороной губки.

Хозяйственное мыло 72%. Намочите губку в теплой воде и хорошо намыльте ее. Натрите липкий след от скотча, подождите 20 минут, пока жидкость пропитается, и еще раз протрите до полного удаления пятна.

Сода. Протрите влажной тряпкой следы клея, посыпьте сверху содой и начинайте оттирать. Благодаря мелким кристаллам липкий слой хорошо смоется.

Ацетон или средство для снятия лака. Такое средство отлично справляется со свежими пятнами. Его нужно нанести на след от скотча, подождать 15 минут и протереть щеткой.

Средства для удаления скотча на стекле

Как удалить двухсторонний скотч с пластикового окна

Такой скотч не так-то просто удалить, как обычный, поэтому нужно применить более серьезные средства.

Апельсиновое масло. Нанесите несколько капель на липкий слой скотча, подождите 30 минут и ототрите грубой стороной губки.

Тормозная жидкость. Замочите участок, где есть двусторонний скотч, подождите 20 минут и протрите чистой тряпкой.

ВД-40. Просто распылите на место, где есть пятно скотча, которое не удаляется, подождите 30 минут, чтобы средство сделало свое дело, и смойте обычной мочалкой.

Что не следует применять для очистки пластикового окна

Строительный или бытовой фен. Высокие температуры могут привести к растрескиванию стеклопакета и деформированию пластиковой поверхности.

Средства с большими абразивными частицами. Они могут оставлять царапины.

Растворители, которые не предназначены для пластика. Здесь очень важно внимательно читать инструкцию к средству, потому что не все они пригодны для работы с пластиковой поверхностью. Особенно содержащие кислоты, ведь они могут изменить цвет рамы.

Шпатель. Этим вы можете поцарапать раму и стекло.

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