Кров на обшивці дивана – це те, що складно піддається очищенню, ба більше, якщо вона засохла. Якщо викликати фахівців для очищення такої плями, це влетить у чималу копійку. Тому потрібно почати очищати диван від крові якнайшвидше.

А ось як саме це робити, з огляду на матеріал дивана, який ви забруднили кров’ю, розкажуть Факти Life.

Правила, які допоможуть швидко відмити диван від крові

Відмити диван від крові можна як фабричними засобами для виведення плям, так і народними засобами. Однак, перш ніж підбирати метод очищення дивана від крові, варто звернути увагу на його матеріал. Існує низка правил, яких варто дотримуватись у будь-якому випадку.

Який засіб ви б не використовували для очищення дивана, його варто наносити спочатку на губку, ватний диск або ганчірку. У жодному разі не лийте його на сам диван.

Для усунення плям крові з дивана варто використовувати тільки прохолодну воду. Особливо, якщо йдеться про свіжу пляму.

Виберіть лише один спосіб очищення, з огляду на матеріал вашого дивана. Не можна наливати на пляму все поспіль, так ви швидше зіпсуєте обшивку.

Пляму губкою варто чистити від краю, рухаючись до центру, а не навпаки.

Перед тим, як почати чистити пляму, перевірте свій засіб на непомітній ділянці дивана. Це потрібно, щоб переконатися, що засіб не пошкодить матеріал.

Як відмити кров з дивана з тканинною оббивкою

Спочатку потрібно дізнатися, з якої саме тканини зроблено обшивку дивана, тому що для різних матеріалів передбачається і різне очищення.

Обшивка з жаккарду або шовку

Навіть якщо одна крапля крові потрапить на такі тканини, вона швидко розповзається на велику пляму. Тому щойно помітили забруднення, одразу почніть накладати сухі серветки, щоб запобігти розтіканню. Тобто кладете серветку, натискаєте на неї й одразу знімаєте, щоб замінити на іншу.

Спосіб очищення від крові дивана з обшивкою з жаккарду та шовку

Спирт і воду потрібно змішати у пропорціях 1:1. Простими словами, 100 мл води та 100 мл спирту. У цьому розчині потрібно змочити ватяний диск або ганчірку та накласти на пляму крові на 5-10 хв. Потім легкими рухами протріть пляму. Накрийте паперовим рушником або сухою серветкою вологе місце. Щоб прибрати залишки вологи, насипте туди сіль на 20-30 хв. Сіль зберіть пилососом.

До речі, якщо немає спирту під рукою, його можна замінити на оцет. Інструкція буде такою ж.

Обшивка дивана з бавовни, льону, гобелену

Перший спосіб підійде, якщо пляма крові на дивані свіжа. Складність таких тканин у тому, що кров одразу проникає вглиб.

Вам варто спінити мильний розчин та нанести піну на губку. Уривчастими рухами нанесіть губкою піну на пляму крові. Піну потрібно залишити на 15 хв, а потім зняти паперовим рушником або серветкою. Сухою губкою злегка протріть пляму. Тільки не натискайте на неї. Посипте пляму сіллю на 20-30 хв, потім зберіть її пилососом.

Однак така обробка може виявитися неефективною, якщо пляма несвіжа. Для цього надамо вам ще один спосіб очищення дивану від крові з обшивкою з бавовни, льону, гобелену.

Вам потрібно зробити розчин спирту (сік лимона) та води у співвідношенні 1:1. Змочений у цьому розчині ватяний диск покладіть на пляму не більше, ніж на 5-10 хв. Знімаючи диск, одразу після нього накладайте паперові рушники, доки вони не перестануть мокнути. Потім потрібно насипати сіль на мокру пляму на 20-30 хв. Через деякий час зберіть сіль пилососом.

Обшивка дивана з флоку та шенілу

Флок та шеніл – сучасні матеріали на синтетичній основі. Їх плюс у міцності, тобто можна чистити і спиртовим, і оцтовим, і лимонним розчинами. Однак є ще один метод очищення дивана від крові, який підійде лише для таких міцних обшивок.

Потрібно змочити ватяний диск нашатирем. Далі інтенсивно протріть ним пляму крові на дивані. Потім намочіть місце плями губкою або ганчіркою, змоченою у воді.

Важливо пам’ятати, що нашатир може залишати опіки на шкірі. З ним треба працювати у рукавичках.

Видалення плями крові з дивана з обшивкою зі шкірозамінника та екошкіри