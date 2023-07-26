Кровь на обшивке дивана — это то, что сложно поддается очистке, тем более, если она засохла. Более того, если вызывать специалистов для очистки такого пятна, это влетит в немалую копейку. Поэтому нужно начать очищать диван от крови как можно быстрее.

А вот как именно это делать, исходя из материала дивана, который вы испачкали кровью, расскажут Факты Life.

Правила, которые помогут быстро отмыть диван от крови

Отмыть диван от крови можно как фабрическими пятновыводителями, так и народными средствами. Однако, подбирая метод очистки дивана от крови, стоит исходить из его материала. Существует ряд правил, которых стоит придерживаться в любом случае.

Какое бы средство вы не использовали для очистки дивана, его стоит наносить сначала на губку, ватный диск или тряпку. Ни в коем случае не лейте его на сам диван.

Для устранения пятна крови с дивана стоит использовать только прохладную воду. Особенно, если речь идет о свежем пятне.

Выберите только один способ очистки, исходят из материала вашего дивана. Нельзя наливать на пятно все подряд, так вы только испортите обшивку.

Пятно губкой стоит чистить от края, двигаясь к центру, а не наоборот.

Перед тем, как начать чистить пятно, проверьте свое средство на участке дивана, который не так заметен. Это нужно, чтобы точно убедиться, что средство не повредит материал.

Как отмыть кровь с дивана с тканевой обивкой

Учтите, что нужно узнать, из какой именно ткани сделано обшивка дивана, так как для разных материалов предполагается и разная очистка.

Обшивка из жаккарда или шелка

Даже если одна капля крови попадет на такие ткани, она быстро расползется на большое пятно. Поэтому как только заметили загрязнение, сразу начните накладывать сухие салфетки, чтобы предотвратить растекание. То есть кладете салфетку, надавливаете на нее и сразу снимаете, чтобы заменить на другую.

Способ очистки от крови дивана с обшивкой из жаккарда и шелка

Спирт и воду нужно смешать в пропорциях 1:1. Простыми словами, 100 мл воды и 100 мл спирта. В этом растворе нужно смочить ватный диск или тряпку и наложить на пятно крови на 5-10 минут. Затем легкими движениями протрите пятно. Накройте бумажными полотенцем или сухой салфеткой влажное место. Дабы убрать остатки влаги, насыпьте туда соль на 20-30 минут. Соль соберите пылесосом.

Кстати, если нет спирта под рукой, его можно заменить на уксус. Инструкция будет такой же.

Обшивка дивана из хлопка, льна, гобелена

Первый способ подойдет, если пятно крови на диване свежее. Сложность таких тканей в том, что кровь сразу проникает вглубь.

Вам стоит вспенить мыльный раствор и нанести пену на губку. Отрывистыми движениями нанесите губкой пену на пятно крови. Пену нужно оставить на 15 минут, а затем снять бумажным полотенцем или салфеткой. Сухой губкой слегка протрите пятно. Только не нажимайте на него. Посыпьте пятно солью на 20-30 минут, а затем соберите ее пылесосом.

Однако такая обработка может оказаться неэффективной, если пятно несвежее. Для этого предоставим вам еще один способ очистки дивана от крови с обшивкой из хлопка, льна, гобелена.

Вам нужно сделать раствор спирта (сок лимона) и воды в соотношении 1:1. Смоченный в этом растворе ватный диск положите на пятно не более, чем на 5-10 минут. Снимая диск, сразу после него накладывайте бумажные полотенца, пока они не перестанут намокать. Затем нужно насыпать соль на мокрое пятно на 20-30 минут. Спустя время соберите соль пылесосом.

Обшивка дивана из флока и шенилла

Флок и шенилл — современные материалы на синтетической основе. Их плюс в прочности, то есть их можно чистить и спиртовым, и уксусным, и лимонным растворами. Однако есть еще один метод очистки дивана от крови, который подойдет как раз только для таких прочных обшивок.

Нужно смочить ватный диск нашатырем. Далее интенсивно протрите им пятно крови на диване. Потом замочите место пятна губкой или тряпкой, смоченной в чистой воде.

Важно помнить, что нашатырь может оставлять ожоги на коже. С ним нужно работать в перчатках.

Удаление пятна крови с дивана с обшивкой из кожзама и экокожи