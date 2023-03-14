Білі шпалери додають комфорту та візуально збільшують простір кімнати. Проте зазвичай вони швидко забруднюються, створюючи нові проблеми господарям. І якщо звичайні плями від їжі легко виводяться за допомогою вологої губки, то на сліди від червоного вина витратиться чимало сил.
Факти ICTV зібрали декілька порад, які допоможуть безслідно відмити вино з білих шпалер.
Важливо для всіх наступних порад: перед обробкою перевірте в непомітному місці, як реагують на засіб ваші шпалери.
Вода та мийний засіб
Цей спосіб підійде для свіжих плям, тож радимо розпочати саме з нього.
- Нанесіть мийний засіб на вологу губку або тканину ганчірку і спробуйте промити потрібне місце.
- Можете залишити пляму на 10 хв, а згодом змити водою.
Зубна паста
- Нанесіть зубну пасту на губку або мʼяку щітку.
- Протріть пляму і залиште на 10-15 хв.
- Намочіть оброблене місце, за потреби протріть ще раз і змийте.
Лимонна кислота
Дієвим способом є розчин лимонної кислоти з водою.
- Розчиніть лимонну кислоту з водою у рівних пропорціях 1:1.
- Змочіть ватний диск і обробіть пляму.
- За 15-20 хв промийте оброблене місце (можна і мийним засобом).
Перекис водню
- Розведіть перекис водню у пропорціях з водою 1:1.
- Нанесіть на місце забруднення і змийте через 10 хв.
Ластик або меламінова губка
Якщо плями висохли, спробуйте використати звичайну канцелярську гумку або меламінову губку. Протріть потрібне місце, але обережно, щоб не зʼявилася дірка.