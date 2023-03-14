Білі шпалери додають комфорту та візуально збільшують простір кімнати. Проте зазвичай вони швидко забруднюються, створюючи нові проблеми господарям. І якщо звичайні плями від їжі легко виводяться за допомогою вологої губки, то на сліди від червоного вина витратиться чимало сил.

Факти ICTV зібрали декілька порад, які допоможуть безслідно відмити вино з білих шпалер.

Важливо для всіх наступних порад: перед обробкою перевірте в непомітному місці, як реагують на засіб ваші шпалери.

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Вода та мийний засіб

Цей спосіб підійде для свіжих плям, тож радимо розпочати саме з нього.

Нанесіть мийний засіб на вологу губку або тканину ганчірку і спробуйте промити потрібне місце.

Можете залишити пляму на 10 хв, а згодом змити водою.

Зубна паста

Нанесіть зубну пасту на губку або мʼяку щітку.

Протріть пляму і залиште на 10-15 хв.

Намочіть оброблене місце, за потреби протріть ще раз і змийте.

Лимонна кислота

Дієвим способом є розчин лимонної кислоти з водою.

Розчиніть лимонну кислоту з водою у рівних пропорціях 1:1.

Змочіть ватний диск і обробіть пляму.

За 15-20 хв промийте оброблене місце (можна і мийним засобом).

Перекис водню

Розведіть перекис водню у пропорціях з водою 1:1.

Нанесіть на місце забруднення і змийте через 10 хв.

Ластик або меламінова губка

Якщо плями висохли, спробуйте використати звичайну канцелярську гумку або меламінову губку. Протріть потрібне місце, але обережно, щоб не зʼявилася дірка.