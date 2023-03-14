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Як відмити червоне вино зі шпалер – інструкція

14 Березня 2023, 19:22
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Як відмити червоне вино
Джерело: Unsplash

Білі шпалери додають комфорту та візуально збільшують простір кімнати. Проте зазвичай вони швидко забруднюються, створюючи нові проблеми господарям. І якщо звичайні плями від їжі легко виводяться за допомогою вологої губки, то на сліди від червоного вина витратиться чимало сил.

Факти ICTV зібрали декілька порад, які допоможуть безслідно відмити вино з білих шпалер.

Важливо для всіх наступних порад: перед обробкою перевірте в непомітному місці, як реагують на засіб ваші шпалери.

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Вода та мийний засіб

Цей спосіб підійде для свіжих плям, тож радимо розпочати саме з нього.

  • Нанесіть мийний засіб на вологу губку або тканину ганчірку і спробуйте промити потрібне місце.
  • Можете залишити пляму на 10 хв, а згодом змити водою.

Зубна паста

  • Нанесіть зубну пасту на губку або мʼяку щітку.
  • Протріть пляму і залиште на 10-15 хв.
  • Намочіть оброблене місце, за потреби протріть ще раз і змийте.

Лимонна кислота

Дієвим способом є розчин лимонної кислоти з водою.

  • Розчиніть лимонну кислоту з водою у рівних пропорціях 1:1.
  • Змочіть ватний диск і обробіть пляму.
  • За 15-20 хв промийте оброблене місце (можна і мийним засобом).

Перекис водню

  • Розведіть перекис водню у пропорціях з водою 1:1.
  • Нанесіть на місце забруднення і змийте через 10 хв.

Ластик або меламінова губка

Якщо плями висохли, спробуйте використати звичайну канцелярську гумку або меламінову губку. Протріть потрібне місце, але обережно, щоб не зʼявилася дірка.

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