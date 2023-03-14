Белые обои добавляют комфорта и визуально увеличивают пространство комнаты. Однако обычно они быстро загрязняются, создавая новые проблемы хозяевам. И если обычные пятна от еды легко выводятся с помощью влажной губки, то следы от красного вина требуют немало сил.

Факты ICTV собрали несколько советов, которые помогут бесследно отмыть вино с белых обоев.

Важно для всех следующих советов: перед обработкой проверьте в незаметном месте, как реагируют на средство ваши обои.

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Вода и моющее средство

Этот способ подойдет для свежих пятен и советуем начать именно с него.

Нанесите моющее средство на влажную губку или тканевую тряпку и попробуйте промыть нужное место.

Можете оставить пятно на 10 минут и впоследствии смыть водой.

Зубная паста

Нанесите зубную пасту на губку или мягкую щетку.

Протрите пятно и оставьте на 10-15 минут.

Намочите обработанное место, при необходимости протрите еще раз и смойте.

Лимонная кислота

Действенным способом является раствор лимонной кислоты с водой.

Растворите лимонную кислоту с водой в равных пропорциях 1:1.

Смочите ватный диск и обработайте пятно.

Через 15-20 минут промойте обработанное место (можно моющим средством).

Перекись водорода

Разведите перекись водорода в пропорциях с водой 1:1.

Нанесите на место загрязнения и смойте через 10 минут.

Ластик или меламиновая губка

Если пятна высохли, попробуйте использовать обычный канцелярский ластик или меламиновую губку. Протрите нужное место, но осторожно, чтобы не появилась дырка.