Як справжні ласуни, так і ті, хто не дуже полюбляє солодке, могли зіткнутися з такою проблемою, як пляма від шоколаду. Особливо ця ситуація знайома тим, у кого є діти. Як відіпрати стару пляму від шоколаду – Факти ICTV зібрали найпопулярніші та найдієвіші способи.

Як відіпрати стару пляму від шоколаду

Загалом існує декілька методів ліквідувати застарілу пляму від шоколаду. Все залежить від типу та кольору тканини. Наприклад, гліцерин добре впорається із цим видом забруднення на світлих речах, а аміак – на темних. Тож далі поговоримо, як відіпрати пляму від шоколаду, особливо якщо вона застаріла.

Зазначимо, якщо шоколад вже встиг засохнути і в’їстися в тканину, позбутися забруднення буде не так вже й просто. Також радимо проводити прання зі зворотного боку.

Ще не менш важливою приміткою є те, що під час виведення плями потрібно просуватися від країв забруднення до центру, а не навпаки.

Сіль

Якщо виникла проблема з відпиранням шоколаду, то спершу варто застосовувати менш агресивні засоби, наприклад сіль. Для цього потрібно взяти 100 мл води та насипати 50 г солі. Потім обробити пляму. Якщо ж пляма стара, потрібно зробити сольову кашку. Потім випрати річ у пральній машинці чи вручну.

Якщо це не допомогло, тоді у хід варто пустити синтетичні засоби для виведення плям.

Перекис водню

Застарілі плями від шоколаду на білих речах можна вивести перекисом водню. Для цього просочіть розчином тканину і потримайте 10-15 хвилин. Після цього її варто ополоснути у холодній воді.

Також із плямою шоколаду на білих речах добре впорається щавелева кислота. Тож візьміть 2 ч.л. кислоти та розмішайте у 200 мл теплої води. Далі нанесіть розчин на пляму і залиште на 10-15 хвилин. Коли тканина посвітлішає, її варто випрати у мильному розчині, а потім ретельно прополоскати у холодній воді з додаванням нашатирного спирту (на 5 л води 10 ч. л. нашатирю).

Гліцерин

Плями від шоколаду на вовняних і шовкових світлих тканинах можна відіпрати гліцерином, нагрітим до температури 35-40 градусів.

Через 10-15 хвилин очищений виріб потрібно прополоскати у теплій воді. А плями на темній тканині виводять розчином з 20 частин гліцерину, одної частини нашатирного спирту і 20 частин води.

Пляму шоколаду потрібно змочити підготовленою сумішшю, протерти ганчіркою, а після цього ополоснути теплою водою.

Також можна проекспериментувати та додати до гліцерину яєчну суміш. Для цього з’єднайте жовток одного яйця зі столовою ложкою гліцерину. Одержаним складом змастіть пляму та потріть щіткою. Далі промийте у теплій воді і покладіть до пральної машини.

Аміак

Із виведенням шоколадних плям з темних тканин добре впорається аміак, гліцерин та вода.

Приготувати такий склад не дуже складно. Для цього змішайте розчин із трьох компонентів: по одній частині аміаку і води, а також дві частини гліцерину. Забруднене місце рясно змочіть в отриманій суміші і залиште на пару хвилин. Після цього злегка потріть пляму чистою серветкою.

Під час виведення плям від шоколаду з темних речей та прання після цього важливо дотримуватися температурного режиму – не вище за 40°C. В іншому разі плями можуть ще більше увійти в тканину.

Борна кислота

Розведіть у склянці теплої води пару чайних ложок борної кислоти. Цим розчином обережно обробіть пляму. Краще наносити засіб губкою. Після цього залиште суміш на 15 хвилин, а далі відправте у пральну машинку.

Бензин

Застарілі плями шоколаду добре видаляються бензином. Для цього протирають місце серветкою, змоченою у цьому розчині. Тільки-но серветка стала брудною, її потрібно змінити. Процедуру варто проводити доти, доки серветка не стане чистою. Це свідчитиме про те, що шоколад повністю розчинився і вивівся.

Додатково можна обробити пляму складом з нашатирного спирту, розведеного водою у співвідношенні 1:1. Після закінчення процедури виріб рекомендується добре випрати у пральній машинці.

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