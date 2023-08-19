Каждый, даже не заядлый сладкоежка, мог столкнуться с такой проблемой, как пятно от шоколада. Особенно такая ситуация знакома тем, у кого есть дети. Как отстирать старое пятно от шоколада — Факты ICTV собрали самые популярные и действенные способы.

Как отстирать старое пятно от шоколада

Существует несколько способов, которые помогут ликвидировать застарелое пятно от шоколада. Все зависит от типа и цвета ткани. Например, глицерин хорошо справится с этим видом загрязнения на светлых вещах, а аммиак — на темных. Поэтому далее поговорим, как отстирать пятно от шоколада, особенно если оно старое.

Отметим, если шоколад уже успел высохнуть и въесться в ткань — избавиться от загрязнения будет не так уже и просто. Также советуем проводить стирку с изнаночной стороны.

Не менее важным моментом является то, что во время выведения пятна нужно двигаться от краев загрязнения к центру, а не наоборот.

Соль

Если возникла проблема, как отстирать шоколад, то сначала стоит применить менее агрессивные средства, например, соль. Для этого нужно взять 100 мл воды и насыпать 50 г соли. Затем обработать пятно. Если же пятно старое, следует сделать солевую кашицу. Затем постирать вещь в стиральной машинке или вручную.

Если это не помогло, тогда в ход стоит пустить синтетические пятновыводители.

Перекись водорода

Застарелые пятна от шоколада на белых вещах можно вывести перекисью водорода. Для этого пропитайте раствором ткань и подержите 10-15 минут. После этого вещь следует ополоснуть в холодной воде.

Также с пятном шоколада на белых вещах хорошо справится щавелевая кислота. Возьмите 2 ч. л. кислоты и размешайте в 200 мл теплой воды. Далее нанесите раствор на пятно и оставьте на 10-15 минут. Когда ткань посветлеет, ее следует постирать в мыльном растворе, а затем тщательно прополоскать в холодной воде с добавлением нашатырного спирта (на 5 л воды 10 ч. л. нашатыря).

Глицерин

Пятна от шоколада на шерстяных и шелковых светлых тканях можно отстирать глицерином, нагретым до температуры 35-40 градусов.

Через 10-15 минут очищенное изделие нужно прополоскать в теплой воде. Такие же пятна на темной ткани выводят раствором из 20 частей глицерина, одной части нашатырного спирта и 20 частей воды.

Пятно шоколада нужно смочить подготовленной смесью, протереть тряпкой, а после этого ополоснуть теплой водой.

Также можно поэкспериментировать и добавить к глицерину яичную смесь. Для этого соедините желток одного яйца со столовой ложкой глицерина. Полученным составом смажьте пятно и потрите щеткой. Далее промойте в теплой воде и положите в стиральную машину.

Аммиак

С выведением шоколадных пятен с темных тканей хорошо справится аммиак, глицерин и вода.

Приготовить такой состав не очень сложно. Для этого смешайте раствор из трех компонентов: по одной части аммиака и воды, а также две части глицерина. Загрязненное место обильно смочите в полученной смеси и оставьте на пару минут. После этого слегка потрите пятно чистой салфеткой.

При выведении пятен от шоколада с темных вещей, важно соблюдать температурный режим при стирке — не превышать 40°C. В противном случае пятна могут еще больше впитаться в ткань.

Борная кислота

Разведите в стакане теплой воды пару чайных ложек борной кислоты. Этим раствором осторожно обработайте пятно. Лучше наносить средство губкой. После этого оставьте смесь на 15 минут, а далее отправьте в стиральную машинку.

Бензин

Застарелые пятна шоколада хорошо удаляются бензином. Для этого протирают место салфеткой, смоченной в этом растворе. Как только салфетка стала грязной, ее нужно сменить. Процедуру следует проводить до тех пор, пока салфетка не станет чистой. Это будет указывать на то, что шоколад полностью растворился и вывелся.

Дополнительно можно обработать пятно составом из нашатырного спирта, разведенного водой в соотношении 1:1. По окончании процедуры изделие рекомендуется хорошо постирать в стиральной машинке.

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