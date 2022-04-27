Білі шкарпетки швидко затоптуються і на них часто залишаються плями. Як відіпрати шкарпетки, щоб вони були як нові, далі в нашому матеріалі.

Засоби для прання білих шкарпеток

Господарське мило. Потрібно намочити шкарпетки та натерти добре милом. У такому стані їх потрібно залишити на 15 хвилин, потім трохи потерти і прополоскати в теплій воді.

Лимонний сік чи лимонна кислота. Приготуйте розчин із двох столових ложок соку або кислоти з теплою водою. Покладіть у нього шкарпетки та залиште на годину. Потім виперіть і прополощіть.

Столовий оцет. На літр теплої води додайте чайну ложку оцту. Замочіть шкарпетки хвилин на 60. Потім виперіть шкарпетки і добре прополощіть.

Аспірин. Приготуйте столову ложку порошку аспірину та розчиніть його в літрі води. Покладіть туди шкарпетки та залиште їх на 2-3 години. Після цього виперіть і добре прополощіть у теплій воді.

Готовий засіб для виведення плям. Якщо ви хочете максимально легкий спосіб, то купіть у магазині відповідний засіб для виведення плям (класичний відбілювач не підійде, оскільки може зруйнувати структуру тканини). Зробіть все за інструкцією на упаковці. Не забувайте використовувати рукавички, щоб засіб для виведення плям при пранні шкарпеток не роз’їв шкіру на руках.

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Що потрібно врахувати під час прання білих шкарпеток:

Періть шкарпетки відразу після носіння або максимум через пару днів. Чим довше вони лежать і чекають прання, тим важче їх випрати.

Не використовуйте гарячу воду. Через це вам не вдасться вивести плями поту.

Не сушіть шкарпетки під яскравим сонцем, інакше тканина пожовкне.

Добре полощіть шкарпетки після мильної води, інакше ризикуєте отримати алергію на ногах.

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