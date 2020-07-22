Білі кросівки – відмінне доповнення будь-якого гардероба. Але таке взуття не зовсім практичне, оскільки швидко брудниться. Ми зібрали для вас 4 способи чистки білих кросівок, після яких вони будуть як нові.

Підготовка до очищення:

Вийміть устілки і шнурки.

Сухою щіткою пройдіться по кросівках.

Спосіб 1: оцет, пральний порошок, лимонний сік.

Змішайте в невеликій ємності трохи оцту, прального порошку і лимонного соку. Останній можна замінити перекисом водню. У вас повинна вийти густа суміш. Обережно нанесіть її на поверхню кросівок і залиште на 10 хвилин. Потім промийте кросівки теплою водою.

Спосіб 2: зубна паста /зубний порошок.

Вам знадобиться зубна паста без добавок (вона повинна бути білого кольору) або зубний порошок, який необхідно попередньо розчинити в невеликій кількості води. Візьміть стару зубну щітку і нанесіть на неї невелику кількість зубної пасти, протріть місце забруднення. Видаліть залишки пасти за допомогою серветки.

Спосіб 3: харчова сода.

Змішайте трохи соди з водою і нанесіть суміш на кросівки хвилин на 15. Після цього змийте залишки сухою серветкою.

Спосіб 4: оцет і ацетон.

Необхідно змішати ложку оцту і ацетону. За допомогою ватного диска протріть забруднену поверхню білих кросівок. Після того, як зникне бруд, промийте кросівки теплою водою.

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