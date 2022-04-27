как стирать белые носки руками

Белые носки быстро затаптываются и на них остаются пятна. Как отстирать носки, чтобы они были как новые, далее в нашем материале.

Средства для стирки белых носков

Хозяйственное мыло. Нужно намочить носки и натереть их хорошенько мылом. В таком состоянии их нужно оставить минут на 15, затем немного потереть и прополоскать в теплой воде.

Лимонный сок или лимонная кислота. Приготовьте раствор из двух столовых ложен сока или кислоты с теплой водой. Положите в него носки и оставьте на час. Затем простирните и прополощите.

Столовый уксус. На литр теплой воды, добавьте чайную ложку уксуса. Замочите носки минут на 60. Затем постирайте носки и хорошо прополощите.

Аспирин. Приготовьте столовую ложку порошка аспирина и растворите его в литре воды. Положите туда носки и оставьте их на 2-3 часа. После постирайте и хорошо прополощите в теплой воде.

Готовый пятновыводитель. Если вы хотите максимально легкий способ, то купите в магазине подходящий пятновыводитель (классический отбеливатель не подойдет, так как может разрушить структуру ткани). Сделайте все по инструкции на упаковке. Не забывайте использовать перчатки, чтобы пятновыводитель при стирке носков не разъел кожу на руках.

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Что нужно учесть при стирке белых носков:

Стирайте носки сразу после носки, или максимум через пару дней. Чем дольше они лежат и ждут стирку, тем тяжелее их будет отстирать.

Не используйте слишком горячую воду. Из-за этого вам не удастся вывести пятна пота.

Не сушите носки под ярким солнцем, иначе ткань пожелтеет.

Хорошо полощите носки после мыльной воды, иначе рискуете получить аллергию на ногах.

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