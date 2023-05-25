Біла білизна за неправильного догляду з часом втрачає свій колір і починає жовтіти. Проте не поспішайте викидати її у смітник. Повернути початковий вигляд допоможуть хімічні розчинники та народні засоби.

Факти ICTV розповідають, як відбілити спідню білизну.

Як відбілити спідню білизну

Сода і господарське мило

Нижню білизну можна відбілити за допомогою харчової соди й господарського мила. Проте цей метод не підійде для синтетичних і делікатних тканин.

Білизну потрібно намочити й потерти господарським милом. Після цього покладіть у ємність із теплою водою. Насипте 3-5 ложок соди, перемішайте і залиште на 1-2 години. Коли зазначений час мине, речі необхідно випрати з мийним засобом.

Замочування білизни

Наповніть глибоку ємність теплою водою і додайте кисневий відбілювач. Покладіть у розчин білизну на 2 години. Після цього речі потрібно випрати за 30 градусів.

Перекис водню

Для синтетичних тканин чудово підійде перекис водню. На 5 літрів води потрібно 10 столових ложок розчину. Перемішайте і покладіть у нього білизну на півгодини. Після цього обовʼязково потрібно випрати речі з мийним засобом і кондиціонером.

Нашатирний спирт

В 1 літрі гарячої води розчиніть 3-4 столових ложки прального порошку і 1-2 столових ложки нашатирю. Перемішайте і виперіть у цьому розчині білизну. Після цього замочіть її на 3 години. Згодом речі необхідно випрати холодною водою.

Кипʼятіння

Сьогодні від цього способу намагаються відмовитися, адже він має свої мінуси. Він погано впливає на структуру тканини, що спричиняє швидке зношування білизни. Із плюсів – екологічність, адже кипʼятіння не містить хімічних засобів.

В емальовану ємність налийте чисту воду та покладіть білизну. Доведіть до кипіння, а тоді варіть ще 30 хвилин. Коли зазначений час закінчиться, дайте речами охолонути і прополощіть їх.