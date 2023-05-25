Белое белье при неправильном уходе со временем теряет свой цвет и начинает желтеть. Однако не спешите выбрасывать его в мусорное ведро. Вернуть первоначальный вид помогут химические растворители и народные средства.

Факты ICTV рассказывают, как отбелить нижнее белье.

Как отбелить нижнее белье

Сода и хозяйственное мыло

Нижнее белье можно отбелить с помощью пищевой соды и хозяйственного мыла. Однако этот метод не подойдет для синтетических и деликатных тканей.

Белье нужно намочить и потереть хозяйственным мылом. После этого положите в емкость с теплой водой. Насыпьте 3-5 ложек соды, перемешайте и оставьте на 1-2 часа. Когда указанное время пройдет, вещи необходимо постирать с моющим средством.

Замачивание белья

Наполните глубокую емкость теплой водой и добавьте кислородный отбеливатель. Положите в раствор белье на 2 часа. После этого вещи нужно постирать при 30 градусах.

Перекись водорода

Для синтетических тканей прекрасно подойдет перекись водорода. На 5 литров воды нужно 10 столовых ложек раствора. Перемешайте и положите в него белье на полчаса. После этого обязательно нужно постирать вещи с моющим средством и кондиционером.

Нашатырный спирт

На 1 литр горячей воды растворите 3-4 столовых ложки стирального порошка и 1-2 столовых ложки нашатыря. Перемешайте и постирайте в этом растворе белье. После этого замочите его на 3 часа. Потом вещи необходимо постирать холодной водой.

Кипячение

Сегодня от этого способа стараются отказаться, ведь он имеет свои минусы. Он плохо влияет на структуру ткани, а это дает быстрый износ белья. Из плюсов — экологичность, ведь кипячение не содержит химических средств.

В эмалированную емкость налейте чистой воды и положите белье. Доведите до кипения, после чего варите еще 30 минут. Когда указанное время закончится, дайте вещам остыть и прополощите их.