31 грудня у світі відзначатимуть Новий рік 2022. Незважаючи на те, що в Києві заборонено використання піротехнічних виробів, знайдуться ті, хто захоче постріляти салюти та феєрверки на честь свята. У такі моменти важливо пам’ятати про наших чотирилапих друзів, оскільки для них це може завершитися навіть смертю.

Як уберегти тварин від наслідків святкових феєрверків та салютів, розповіли працівники Київської міської лікарні ветеринарної медицини.

Те, що вам може здатися гарним, для вашого улюбленця може стати дуже небезпечним, не кажучи вже про безпритульних тварин. Феєрверки їх лякають – вони можуть втекти від господаря, потрапити під машину, стати каліками чи зовсім померти.

Фахівці комунальної ветклініки дали поради, як захистити тварину від новорічної піротехніки:

під час новорічних свят вигулюйте домашнього улюбленця подалі від місць масових розваг;

по можливості гуляйте з тваринним вранці чи вдень. Шансів, що собаку налякає салют, набагато менше;

не відпускайте песика з повідця. Навіть якщо він злякався вибуху – тримайте його міцно, спробуйте обійняти та заспокоїти;

заздалегідь проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, які заспокійливі препарати підходять вашому улюбленцю.

Якщо свою тварину ви можете якось захистити від святкових салютів, то у безпритульних шансів набагато менше уникнути стресу. Пам’ятайте про це, а краще зовсім відмовтеся від витівки використання піротехнічних виробів. Вам радості на хвилини, однак у цей момент тварина може втратити життя, а цуценята залишитися без мами.