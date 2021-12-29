31 декабря в мире будут отмечать Новый год 2022. Несмотря на то, что в Киеве запрещено использование пиротехнических изделий найдутся те, кто захочет пострелять салюты и фейерверки в честь праздника. В такие моменты важно помнить о наших четверолапых друзьях, поскольку для них это может завершиться смертельным исходом.

Как уберечь животных от последствий праздничных фейерверков и салютов, рассказали работники Киевской городской больницы ветеринарной медицины.

То, что вам может показаться красивым, для вашего любимца может стать очень опасным, не говоря уже о бездомных животных. Фейерверки их пугают — они могут убежать от хозяина, попасть под машину, стать калеками или вовсе умереть.

Специалисты коммунальной ветклиники дали советы, как оградить животное от новогодней пиротехники:

во время новогодних праздников выгуливайте домашнего питомца подальше от мест массовых развлечений;

по возможности гуляйте с животным утром или днем. Шансов, что собаку испугает салют, гораздо меньше;

не отпускайте собаку с поводка. Даже если она испугалась взрыва – держите крепко, попробуйте обнять и успокоить;

заранее проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, какие успокаивающие препараты подходят вашему любимцу.

Если свое животное вы можете как-то оградить от праздничных салютов, то у бездомных шансов гораздо меньше избежать стресса. Помните об этом, а лучше вовсе откажитесь от затеи использования пиротехнических изделий. Вам радости на минуты, однако в этот момент животное может лишиться жизни, а щенки остаться без мамы.