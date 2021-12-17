З появою на світ кожна людина обростає все новими й новими документами. Починаючи зі свідоцтва про народження, закінчуючи договором купівлі-продажу нерухомості.

Всі ці папірці, як безпритульні, валяються в ящиках комоду і найчастіше, у потрібний момент, кудись зникають. Про те, як упорядкувати та правильно зберігати документи вдома, дізнавалися Факти ICTV.

Наводимо лад та сортуємо

Перше, з чого варто почати – зібрати всі свої документи в одну купу. Після того, як перед вами буде повний список ваших “паперових нажитків”, можна починати сортування.

Насамперед варто переглянути всі квитанції, гарантії та чеки на великі покупки. Якщо їх термін уже минув – відправляйте у смітник. Квитанції та чеки про оплату комунальних послуг, а також послуг лікаря, викладача, адвоката необхідно зберігати щонайменше три, максимум п’ять років.

Коли позбулися усього непотрібного, можна починати сортування.

Упорядкувати документи вдома можна за такими категоріями:

особисті, сімейні – ті, які визначають вашу особу, особу ваших домашніх (паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, резюме тощо);

– ті, які визначають вашу особу, особу ваших домашніх (паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, резюме тощо); квитанції – оплата за комунальні послуги, кредити, чеки;

– оплата за комунальні послуги, кредити, чеки; медицина – декларації, виписки лікарів, рецепти;

– декларації, виписки лікарів, рецепти; освіта – контракт на навчання, дипломи, оплата школи, дитсадка;

– контракт на навчання, дипломи, оплата школи, дитсадка; нотаріальні папери – купівля-продаж нерухомості, авто та інших великих покупок.

Для тих, хто любить зберігати чеки або різні інструкції, рекомендуємо додати шостий пункт – гарантії. Сюди віднесемо чеки, гарантійні талони, інструкції з користування технікою тощо.

Сортуємо сортоване

На цьому етапі варто розподілити всі категорії паперів за типами їх застосування:

Архівні – ті, які зберігатимете завжди. Сюди розміщуєте документи на житло, автомобіль. Основні – документи, які час від часу потрібні кожному – паспорт, свідоцтво про народження, дипломи. Поточні – квитанції на комунальні послуги, чеки та квитанції про оплату.

Рекомендація. Особисті документи кожного члена родини зберігайте в окремих файлах. За потреби ви швидко знайдете необхідний документ.

Як зберігати документи вдома

Спочатку виберіть місце, до якого не мають доступу діти чи сторонні люди.

Для комфортного зберігання документів кожен вибирає свій спосіб. Є безліч різних варіантів:

Папки-органайзери – зручний варіант, який не займе багато простору. Усі документи будуть в одному місці. Зберігати таку папку можна у столі або комоді, а безліч відділів дозволять зручно розсортувати папери;

Коробки – варіант підійде для тих, хто має достатньо місця розмістити декілька. Усі документи можна розділити на окремі папки, залежно від типу паперів, та зберігати в одній або декількох коробках. Для зручності наклейте на кожну коробку та папку наліпку з назвою. Так вам не потрібно буде довго шукати потрібний документ, варто лише знайти відповідну коробку.

Газетниці – чудовий варіант для тих, хто має вдома затишний куточок і хоче, аби документи були під рукою. Газетницю можна повісити на двері чи стіну, а велику кількість відділів можна позначити стікерами-мітками.

Папки з файлами – зручний варіант, оскільки їх можна поставити будь-куди. На кожну категорію паперів можна виділити окрему папку (різного кольору). Так ви заощадите час, коли шукатимете потрібний документ.

Настільний комод – якщо ви маєте особистий стіл або кабінет, такий органайзер вам підійде. Маленький, стильний та зручний, він стане чудовим місцем для важливих папірців.

Для кожного із способів відмінно підійдуть стікери-мітки. Вони допоможуть розбавити документацію та вкажуть на потрібну папку, файл, коробку або сторінку.

Іноді заглядайте в кожну папку, перебирайте, квитанції, у яких закінчився термін дії – викидайте. Якщо хоча б двічі на рік робити ревізію у документації – лад стане звичною справою.

І не забувайте, що чистота та порядок навколо вас – спокій та систематизація всередині.