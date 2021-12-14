Як вибрати диван для різних приміщень

М’які меблі, в буквальному сенсі, заполонили весь простір навколо нас. Асортимент меблевих бутіків настільки різноманітний, що купити пуф, софу або зручний рундук з амортизуючою основою можна для коридору або й навіть кухні!

Іконою стилю серед усієї м’якої інтер’єрної атрибутики були і залишаються дивани: корпусні конструкції з м’якими сидіннями і спинками.

Еволюція у світі диванів подарувала споживачам нові моделі універсальних трансформерів. Що являє собою добротний клік-кляк або седафлекс – краще один раз побачити, як кажуть мудреці. Фото з каталогу МебельОК нам на допомогу!

Вибір стаціонарних і розкладних систем досить насичений, тому проблеми з вибором відповідної моделі для вітальні, спальні, дитячої кімнати виникають найчастіше через велику кількість диванних конструкцій, ніж через їх дефіцит.

Щоб знайти той єдиний предмет меблів, який гідно прикрасить інтер’єр і порадує своєю безмежною функціональністю, доведеться порівняти десятки варіантів!

Віртуальний меблевий каталог – немов бездонне озеро, і наше завдання виловити в ньому жирну рибу. І бажано – недорого.

Класифікація диванів побудована на довгому переліку параметрів. Одним із пунктів є цільове призначення: яке місце у будинку дивану відведено?

Варіант розміщення дивана та дизайн: взаємозв’язок категорій

Кімната стає затишнішою, якщо в ній з’являється предмет інтер’єру, здатний перевтілюватися з ліжка у просторе крісло та назад. Звичайно ж, це диван.

Вибираючи модель, важливо орієнтуватися не так на фактор ціни, як на зовнішній вигляд і конструктивні особливості виробу.

Вітальня. Зона комфорту у вітальні визначена куточком або лінійним диваном, перед яким стоїть маленький журнальний столик. З боків – пара зручних крісел, щоб гість, приходячи до будинку, почував себе затишно. Це стандартна комплектація вітальні, але сучасний інтер’єр більш орієнтований на стиль мінімалізм.

Добре, якщо квартира велика і поєднує в одному приміщенні кілька функціональних локацій. Іноді два крісла – вже занадто. Краще використовувати П- або Г-подібний куточок із опцією збільшення площі горизонтальної поверхні. Повноцінний відпочинок під час посиденьок вам гарантований.

Спальня. Один розкладний диван здатний виконувати функції одразу кількох меблевих предметів. Дедалі частіше замість класичних ліжок для будуару купують єврокнижки, акордеони, дельфіни, американські розкладачки.

Вбудований ящик для білизни вирішить таке важливе побутове питання, як зберігання постільних речей. Чи підходитиме розкладний диван під розмір вашої спальні – завжди можна з’ясувати у менеджера.

Приємно, що коштуватиме трансформер недорого, якщо купувати його безпосередньо від виробника. Вдвічі приємно, якщо діє розпродаж. Матеріал оббивки – м’який текстиль.

Дитяча. Невеликий пружинний диван з круглими підлокітниками і з ортопедичною основою: саме таку конструкцію для дитячої кімнати порекомендує вам сумлінний дизайнер інтер’єрів.

Правило бездоганної осанки: спати необхідно на рівній поверхні помірної твердості. На фото ступінь твердості диванчика не видно, тому уважно читаємо товарний опис.

Кухня. Важлива порада для тих, хто вибирає диванчик для кухні: колір меблів у приміщенні, де готують та їдять, не повинен бути занадто темним, навпаки: його завдання – збуджувати апетит.

Ідеальний варіант оббивки кухонних м’яких меблів – антистатична гіпоалергенна фактура, що не пропускає вологу і не накопичує запахи. Відтінок також зручно вибирати за фото.

Офіс або кабінет. Майстрам, які виготовляють меблі, не вперше постачати дивани для кабінетів. Це має бути стильний, респектабельний атрибут зі шкіряною оббивкою. Переважно – нерозкладного типу.

Ціна натурального матеріалу набагато дорожча. Бажаючим заощадити фахівці гіпермаркету Mebelok рекомендують моделі з верхом із екошкіри.

Розміщення – пристінне, острівне, біля вікна, спинкою до письмового столу. Чи комфортно ставатиме диван у відведене для нього місце – залежить від його габаритів.

Купуйте меблі і побачите як відразу зміниться Ваше приміщення, в якому задумали зміни.