С появлением на свет каждый человек обрастает все новыми и новыми документами. Начиная со свидетельства о рождении, заканчивая договором купли-продажи недвижимости.

Все эти бумажки, как беспризорники, валяются в ящиках комода и чаще всего, в самый нужный момент, куда-то исчезают. О том, как упорядочить и правильно хранить документы, узнавали Факты ICTV.

Наводим порядки и сортируем

Первое, с чего стоит начать – собрать все свои документы в одну кучу. После того, как перед вами будет полный перечень ваших “бумажных нажитков”, можно начинать сортировку.

Прежде всего стоит пересмотреть все квитанции, гарантии и чеки на крупные покупки. Если их срок уже истек – отправляйте в мусорное ведро. Квитанции и чеки об оплате коммунальных услуг, а также услуг врача, преподавателя, адвоката необходимо хранить минимум три, максимум пять лет.

Когда избавились от всего ненужного, можно приступать к сортировке.

Упорядочить документы дома можно по таким категориям:

личные , семейные – те, которые определяют вашу личность, личность ваших домашних (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, резюме и т. д.);

, – те, которые определяют вашу личность, личность ваших домашних (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, резюме и т. д.); квитанции – оплата за коммунальные услуги, кредиты, чеки;

– оплата за коммунальные услуги, кредиты, чеки; медицина – декларации, выписки врачей, рецепты;

– декларации, выписки врачей, рецепты; образование — контракт на учебу, оплата школы, детсада, дипломы и подобное.

— контракт на учебу, оплата школы, детсада, дипломы и подобное. нотариальные бумаги – купля-продажа недвижимости, авто и других крупных покупок.

Для тех, кто любит хранить чеки или различные инструкции, рекомендуем добавить шестой пункт – гарантии. Сюда отнесем чеки, гарантийные талоны, инструкции по пользованию техникой и тому подобное.

Сортируем сортированное

На этом этапе стоит распределить все категории бумаг по типам их применения:

Архивные – те, которые будете хранить всегда. Сюда помещаете документы на жилье, автомобиль. Основные – документы, которые время от времени нужны каждому – паспорт, свидетельство о рождении, дипломы. Текущие – квитанции на коммунальные услуги, чеки и квитанции об оплате.

Рекомендация. Личные документы каждого члена семьи храните в отдельных файлах. При необходимости вы быстро найдете нужные бумаги.

Как хранить документы дома

Для начала выберите место, к которому не имеют доступа дети или посторонние люди.

Для комфортного хранения документов каждый выбирает свой способ. Есть огромное количество различных вариантов:

Папки-органайзеры – удобный вариант, который не займет много пространства. Все документы будут в одном месте. Хранить такую папку можно в столе или комоде, а множество отделов позволят удобно рассортировать бумаги;

Коробки – вариант подойдет для тех, у кого достаточно места разместить парочку. Все документы можно разделить по отдельным папкам, в зависимости от типа бумаг, и хранить в одной или нескольких коробках. Для удобства наклейте на каждую коробку и папку стикер с названием. Так вам не нужно будет долго искать нужный документ, стоит лишь найти соответствующую коробку.

Газетницы – отличный вариант для тех, кто имеет дома укромный уголок и хочет, чтобы документы были под рукой. Газетницу можно повесить на дверь или стену, а различное количество отделов можно пометить стикерами-метками.

Папки с файлами – удобный вариант, так как их можно поставить куда угодно. На каждую категорию бумаг можно выделить отдельную папку (разного цвета). Так вы сэкономите себе время при поиске нужного документа.

Настольный комод – если у вас есть личный стол или кабинет, такой органайзер вам подойдет. Маленький, стильный и удобный, он станет прекрасным местом для важных бумажек.

Для каждого из способов отлично подойдут стикеры-метки. Они помогут разбавить документацию и укажут на нужную папку, файл, коробку или страницу.

Время от времени заглядывайте в каждую из папок, перебирайте, квитанции, у которых истек срок годности — выбрасывайте. Если хотя бы два раза в год делать ревизию в документации – порядок станет привычным делом.

И не забывайте, что чистота и порядок вокруг вас – спокойствие и систематизация внутри.