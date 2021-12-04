Більшість людей упаковують подарунки власноруч. Так можна і креативність проявити, і свою турботу показати, і не віддати купу грошей за “якийсь шматок паперу”. Дійсно, перед Новим роком на таку послугу можна витратити в декілька разів більше за вартість цілого рулону подарункового паперу в магазині.

Якщо відрізаного шматка пакувального паперу виявилося недостатньо (протилежні краї не дістають один до одного), не поспішайте його викидати.

Користувач varnijain на Reddit поділився корисним відео, як вийти з такої ситуації. Зауважте: такий спосіб упаковки подарунків своїми руками підійде для прямокутних чи квадратних подарунків.

Варто лише покласти папір у формі ромбу, тобто повернути на 45°, а посередині поставити коробку. Кути паперу мають бути напроти бічних сторін пакунку.

Далі потрібно згинати папір до центру коробки з подарунком (не забувайте підгинати все зайве, аби не стирчало з боків пакунку).

Там, де передостанній згин кріпиться до паперу, скористайтеся скотчем. Потім місце з’єднання можна заліпити наклейкою чи бантом, або задекорувати на ваш вибір.

На жаль, цей спосіб має далеко не ідеальний вигляд під час розпаковки, однак це точно не зіпсує враження від вашого подарунку.