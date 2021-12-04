Большинство людей упаковывают подарки собственноручно. Так можно и креативность проявить, и свою заботу показать, и не отдать кучу денег за “какой-то кусок бумаги”. Да, особенно перед Новым годом на такую ​​услугу можно потратить в несколько раз больше, чем стоит целый рулон подарочной бумаги в магазине.

Если отрезанного куска упаковочной бумаги недостаточно (противоположные края не касаются друг друга), не спешите его выбрасывать.

Пользователь varnijain на Reddit поделился полезным видео о том, как выйти из такой ситуации. Обратите внимание: такой способ упаковки подарков своими руками подойдет для прямоугольных или квадратных подарков.

Стоит просто положить бумагу в форме ромба, то есть повернуть на 45°, а посредине поставить коробку. Углы бумаги должны быть у боковых сторон упаковки.

Далее нужно сгибать бумагу к центру коробки с подарком (не забывайте подгибать все лишнее, чтобы не торчало по бокам упаковки).

Там, где предпоследний изгиб крепится к бумаге, воспользуйтесь скотчем. Потом место соединения можно залепить наклейкой или бантом, либо задекорировать на ваш выбор.

К сожалению, этот способ не совсем идеально выглядит при распаковке, однако точно не испортит впечатление от вашего подарка.