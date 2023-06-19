Стерилізація в мікрохвильовці – це один із найсучасніших методів стерилізації банок. Цей процес відбувається дуже швидко та зручно. Як стерилізувати банки в мікрохвильовці – читайте в матеріалі.

Стерилізація банок в мікрохвильовці: простий метод

Для того, щоб скористатися легким способом, слідуйте покроковій інструкції:

Помийте банки та наповніть їх приблизно 50 мл води. Помістіть в мікрохвильову піч. Потужність має бути 700-800 ват. Якщо ж вам необхідно отримати сухі банки, поставте біля них склянку з водою. Стерилізуватися місткості будуть 2-3 хв.

Як стерилізувати багато банок в мікрохвильовці

Тут алгоритм дій такий же, як в першому методі. Однак Час необхідно збільшити в мікрохвильовці на декілька хвилин. Після того, як ви помиєте банки, їх витирати не потрібно. Ставте їх мокрими та тримайте до тих пір, поки вони повністю не висохнуть. Збільшуйте час зважаючи на об’єми банок.

Як стерилізувати банки в мікрохвильовій печі з овочами

Заповнені банки без кришок залийте маринадом. Доведіть до кипіння рідину всередині місткостей і стерилізуйте протягом двох хвилин. Додайте овочі та поставте все це ще на кілька хвилин в мікрохвильовку.

Як стерилізувати банки в мікрохвильовці з кришками

Якщо ви хочете стерилізувати банки зі скляними кришками, через кілька хвилин після стерилізації вийміть банки, заповніть киплячим маринадом або сиропом, а потім швидко закатуйте. Обов’язково поставте їх на рушник догори дном, переверніть і приберіть на зберігання після того, як продукт повністю охолодиться.

Як стерилізувати банки в мікрохвильовці з варенням