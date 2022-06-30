Варення з полуниці – рецепти приготування

Полуниця вважається найулюбленішою та найбажанішою ягодою. Саме вона відкриває нам літній сезон, тому чи не в кожної людини лише гарні спогади пов’язані із цією ягодою: бабусин сад, відпочинок на морі. Однак полуничний збір врожаю триває недовго, тому полуниця швидко зникає з ринку. Але ми знайшли для вас спосіб не чекати наступного літнього сезону, а смакувати полуницю цілий рік. Тут ми зібрали на ваш вибір декілька рецептів варення з полуниці.
Варення з полуниці досить капризне, тому до його приготування варто підійти з особливою увагою та обережністю.
Класичне варення з полуниці
Інгредієнти:
- Полуниця — 1 кг
- Цукор — 1 кг
Приготування:
Помити полуницю. Відрізати хвостики. Велику полуницю поділити навпіл та викласти в каструлю.
Всипати цукру та обережно перемішати. Залишити на 6-8 годин (можна і довше). У цей час полуниця виділить багато соку.
Покласти на вогонь, довести до кипіння і зняти з вогню. Тоді зібрати утворену пінку й залишити на 4-6 годин. Потім знову закип’ятити і знову залишити на 4-6 годин.
Простерилізувати банки. Тоді полуничне варення довести до кипіння втретє і варити ще 5 хвилин.
Всю масу розподілити порівну по банках, закатати кришками і перевернути. Тоді накрити рушником і дати охолонути.
Зберігати варення з полуниці в прохолодному темному місці.
Густе варення з цілими ягодами полуниці
Інгредієнти:
- Полуниця — 1 кг
- Цукор — 1 кг
- Лимонна кислота — 2 г
Приготування:
Полуницю спершу слід помити і перебрати. Тоді зняти хвостики з ягід.
У полуницю засипати 0,5 кг цукру та просто залишити на 2-3 години.
Утворений сік вилити в каструлю. Додати решту цукру і поставити на вогонь, де цукор повинен розчинитися.
Залити готовим сиропом полуницю. І знову покласти на вогонь, закип’ятити і залишити варитися ще на 5 хвилин. Утворену пінку зібрати і залишити холонути на 3-4 години.
Повторити попередній крок ще 2-3 рази.
На останній раз додати лимонну кислоту розведену з водою за пропорцією 1:1 чайної ложки.
Варити полуничне варення ще 15 хвилин.
Усе розподілити по стерилізованих банках, закрити кришками, перевернути, обернути рушником та залишити охолонути.
Зберігати полуничне варення з цілими ягодами краще в холодильнику, але можна і в прохолодному темному місці.
Королівське варення з полуницею
Інгредієнти:
- Полуниця — 3 кг
- Цукор — 4 кг
- Лимонна кислота — 1 ст. л.
- Спирт — 100 г
Приготування:
Полуницю помити і почистити від листя.
Засипати полуницю цукром і залишити ягоди на 7-8 годин, щоби вони виділили сік.
Покласти на вогонь, закип’ятити і варити ще 7 хвилин.
Зняти з вогню, відразу додати спирт та лимонну кислоту.
Викласти варення в заздалегідь стерилізовані банки.
Тоді закатати кришками, перевернути, обернути рушником і залишити холонути.
Зберігати в прохолодному місці.
Вам може здатися, що кожен рецепт потребує занадто багато цукру, проте полуничне варення потребує якомога більше цукру, щоби добре зберігатися і не псуватися. До того ж саме завдяки цукру полуниця виділяє багато соку, що вкрай важливо для варення.
Обирайте найкращий рецепт для вас. Смачного!