Варення з полуниці – рецепти приготування

Полуниця вважається найулюбленішою та найбажанішою ягодою. Саме вона відкриває нам літній сезон, тому чи не в кожної людини лише гарні спогади пов’язані із цією ягодою: бабусин сад, відпочинок на морі. Однак полуничний збір врожаю триває недовго, тому полуниця швидко зникає з ринку. Але ми знайшли для вас спосіб не чекати наступного літнього сезону, а смакувати полуницю цілий рік. Тут ми зібрали на ваш вибір декілька рецептів варення з полуниці.

Варення з полуниці досить капризне, тому до його приготування варто підійти з особливою увагою та обережністю.

Класичне варення з полуниці

Інгредієнти:

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Полуниця — 1 кг

Цукор — 1 кг

Приготування:

Помити полуницю. Відрізати хвостики. Велику полуницю поділити навпіл та викласти в каструлю.

Всипати цукру та обережно перемішати. Залишити на 6-8 годин (можна і довше). У цей час полуниця виділить багато соку.

Покласти на вогонь, довести до кипіння і зняти з вогню. Тоді зібрати утворену пінку й залишити на 4-6 годин. Потім знову закип’ятити і знову залишити на 4-6 годин.

Простерилізувати банки. Тоді полуничне варення довести до кипіння втретє і варити ще 5 хвилин.

Всю масу розподілити порівну по банках, закатати кришками і перевернути. Тоді накрити рушником і дати охолонути.

Зберігати варення з полуниці в прохолодному темному місці.

Густе варення з цілими ягодами полуниці

Інгредієнти:

Полуниця — 1 кг

Цукор — 1 кг

Лимонна кислота — 2 г

Приготування:

Полуницю спершу слід помити і перебрати. Тоді зняти хвостики з ягід.

У полуницю засипати 0,5 кг цукру та просто залишити на 2-3 години.

Утворений сік вилити в каструлю. Додати решту цукру і поставити на вогонь, де цукор повинен розчинитися.

Залити готовим сиропом полуницю. І знову покласти на вогонь, закип’ятити і залишити варитися ще на 5 хвилин. Утворену пінку зібрати і залишити холонути на 3-4 години.

Повторити попередній крок ще 2-3 рази.

На останній раз додати лимонну кислоту розведену з водою за пропорцією 1:1 чайної ложки.

Варити полуничне варення ще 15 хвилин.

Усе розподілити по стерилізованих банках, закрити кришками, перевернути, обернути рушником та залишити охолонути.

Зберігати полуничне варення з цілими ягодами краще в холодильнику, але можна і в прохолодному темному місці.

Королівське варення з полуницею

Інгредієнти:

Полуниця — 3 кг

Цукор — 4 кг

Лимонна кислота — 1 ст. л.

Спирт — 100 г

Приготування:

Полуницю помити і почистити від листя.

Засипати полуницю цукром і залишити ягоди на 7-8 годин, щоби вони виділили сік.

Покласти на вогонь, закип’ятити і варити ще 7 хвилин.

Зняти з вогню, відразу додати спирт та лимонну кислоту.

Викласти варення в заздалегідь стерилізовані банки.

Тоді закатати кришками, перевернути, обернути рушником і залишити холонути.

Зберігати в прохолодному місці.

Вам може здатися, що кожен рецепт потребує занадто багато цукру, проте полуничне варення потребує якомога більше цукру, щоби добре зберігатися і не псуватися. До того ж саме завдяки цукру полуниця виділяє багато соку, що вкрай важливо для варення.

Обирайте найкращий рецепт для вас. Смачного!