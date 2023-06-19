Стерилизация в микроволновке – один из самых современных методов стерилизации банок. Этот процесс происходит очень быстро и удобно. Как стерилизовать банки в микроволновке – читайте в материале.
Стерилизация банок в микроволновке: простой метод
Для того чтобы воспользоваться легким способом, следуйте пошаговой инструкции:
- Вымойте банки и наполните их примерно 50 мл воды.
- Поместите в микроволновку. Мощность должна быть 700-800 ватт.
- Если вам необходимо получить сухие банки, поставьте возле них стакан с водой.
- Стерилизоваться емкости будут 2-3 мин.
Как стерилизовать много банок в микроволновке
Здесь алгоритм действий такой же, как в первом методе. Однако время необходимо увеличить в микроволновке на несколько минут. После того как вы вымоете банки, их вытирать не нужно. Ставьте их мокрыми и держите до тех пор, пока они полностью не высохнут. Увеличьте время ввиду объемов банок.
Как стерилизовать банки в микроволновке с овощами
- Заполненные банки без крышек залейте маринадом.
- Доведите до кипения жидкость внутри емкостей и стерилизуйте в течение двух минут.
- Добавьте овощи и поставьте все это еще на несколько минут в микроволновку.
Как стерилизовать банки в микроволновке с крышками
Если вы хотите стерилизовать банки со стеклянными крышками, через несколько минут после стерилизации извлеките банки, заполните кипящим маринадом или сиропом, а затем быстро закрутите. Обязательно поставьте их на полотенце вверх дном, переверните и уберите на хранение после того, как продукт полностью охладится.
Как стерилизовать банки в микроволновке с вареньем
- В первую очередь, разложите варенье в банки таким образом, чтобы до краев оставалось менее 5 см.
- Вместимости расставьте в микроволновку таким образом, чтобы стеклянные стенки не соприкасались друг с другом.
- Установите максимальную мощность на 5 минут.
- Затем выдерживайте еще 5 минут при закрытой дверце.
- Извлеките банки с помощью сухих полотенец, остудите и закрутите кухонным ключом.