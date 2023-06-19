Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Как стерилизовать банки в микроволновке: 5 простых методов

19 июня 2023, 18:55
Анна Голишевская редактор ленты
Банки
Источник: Unsplash

Стерилизация в микроволновке – один из самых современных методов стерилизации банок. Этот процесс происходит очень быстро и удобно. Как стерилизовать банки в микроволновке – читайте в материале.

Стерилизация банок в микроволновке: простой метод

Для того чтобы воспользоваться легким способом, следуйте пошаговой инструкции:

  1. Вымойте банки и наполните их примерно 50 мл воды.
  2. Поместите в микроволновку. Мощность должна быть 700-800 ватт.
  3. Если вам необходимо получить сухие банки, поставьте возле них стакан с водой.
  4. Стерилизоваться емкости будут 2-3 мин.

Как стерилизовать много банок в микроволновке

Здесь алгоритм действий такой же, как в первом методе. Однако время необходимо увеличить в микроволновке на несколько минут. После того как вы вымоете банки, их вытирать не нужно. Ставьте их мокрыми и держите до тех пор, пока они полностью не высохнут. Увеличьте время ввиду объемов банок.

Как стерилизовать банки в микроволновке с овощами

  1. Заполненные банки без крышек залейте маринадом.
  2. Доведите до кипения жидкость внутри емкостей и стерилизуйте в течение двух минут.
  3. Добавьте овощи и поставьте все это еще на несколько минут в микроволновку.

Как стерилизовать банки в микроволновке с крышками

Если вы хотите стерилизовать банки со стеклянными крышками, через несколько минут после стерилизации извлеките банки, заполните кипящим маринадом или сиропом, а затем быстро закрутите. Обязательно поставьте их на полотенце вверх дном, переверните и уберите на хранение после того, как продукт полностью охладится.

Как стерилизовать банки в микроволновке с вареньем

  1. В первую очередь, разложите варенье в банки таким образом, чтобы до краев оставалось менее 5 см.
  2. Вместимости расставьте в микроволновку таким образом, чтобы стеклянные стенки не соприкасались друг с другом.
  3. Установите максимальную мощность на 5 минут.
  4. Затем выдерживайте еще 5 минут при закрытой дверце.
  5. Извлеките банки с помощью сухих полотенец, остудите и закрутите кухонным ключом.
Читайте также:
Варення з полуниці – рецепти приготуванняКлассическое, королевское или с целыми ягодами: как приготовить варенье из клубники

Теги
Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь