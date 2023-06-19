Стерилизация в микроволновке – один из самых современных методов стерилизации банок. Этот процесс происходит очень быстро и удобно. Как стерилизовать банки в микроволновке – читайте в материале.

Стерилизация банок в микроволновке: простой метод

Для того чтобы воспользоваться легким способом, следуйте пошаговой инструкции:

Вымойте банки и наполните их примерно 50 мл воды. Поместите в микроволновку. Мощность должна быть 700-800 ватт. Если вам необходимо получить сухие банки, поставьте возле них стакан с водой. Стерилизоваться емкости будут 2-3 мин.

Как стерилизовать много банок в микроволновке

Здесь алгоритм действий такой же, как в первом методе. Однако время необходимо увеличить в микроволновке на несколько минут. После того как вы вымоете банки, их вытирать не нужно. Ставьте их мокрыми и держите до тех пор, пока они полностью не высохнут. Увеличьте время ввиду объемов банок.

Как стерилизовать банки в микроволновке с овощами

Заполненные банки без крышек залейте маринадом. Доведите до кипения жидкость внутри емкостей и стерилизуйте в течение двух минут. Добавьте овощи и поставьте все это еще на несколько минут в микроволновку.

Как стерилизовать банки в микроволновке с крышками

Если вы хотите стерилизовать банки со стеклянными крышками, через несколько минут после стерилизации извлеките банки, заполните кипящим маринадом или сиропом, а затем быстро закрутите. Обязательно поставьте их на полотенце вверх дном, переверните и уберите на хранение после того, как продукт полностью охладится.

Как стерилизовать банки в микроволновке с вареньем