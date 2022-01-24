Як складати сорочку – інструкція

Поради, які полегшать складання сорочки з довгим рукавом: Не поспішайте складати сорочку відразу після прасування. Повісьте сорочку на плічка. Застебніть верхній гудзик і дайте тканини охолонути, інакше вона сильно помнеться.

Потім послідовно складаються обидва рукави (кроки 2-3-4-5 на малюнку. – Ред.) з боку спини. У два прийому підвертається нижня частина (кроки 6 і 7. – Ред.). Потім сорочка перевертається на лицьову сторону.

Такий принцип дозволяє зберігати чоловічі сорочки стопкою, накладаючи їх одна на одну.

Чоловічу сорочку з коротким рукавом складають так само. Однак вам не потрібно робити додаткові кроки, аби скласти рукава.