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Як складати сорочку – інструкція

24 Січня 2022, 21:48
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як складати сорочку – інструкція

Поради, які полегшать складання сорочки з довгим рукавом: Не поспішайте складати сорочку відразу після прасування. Повісьте сорочку на плічка. Застебніть верхній гудзик і дайте тканини охолонути, інакше вона сильно помнеться.

Потім послідовно складаються обидва рукави (кроки 2-3-4-5 на малюнку. – Ред.) з боку спини. У два прийому підвертається нижня частина (кроки 6 і 7. – Ред.). Потім сорочка перевертається на лицьову сторону.

Такий принцип дозволяє зберігати чоловічі сорочки стопкою, накладаючи їх одна на одну.

Чоловічу сорочку з коротким рукавом складають так само. Однак вам не потрібно робити додаткові кроки, аби скласти рукава.

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