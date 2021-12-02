Сорочка — це атрибут базового гардеробу вже кілька десятків років поспіль, незважаючи на те, що нині поняття бази у кожного своє і цей елемент може бути будь-якого кольору. Однак у синього, жовтого чи зеленого не така висока комбінаторика, порівняно з білим, а отже – такі варіанти можна вписати не в кожен образ.

З чим носити білу сорочку допомогла розібратися Фактам ICTV персональний стиліст Анна Ткаченко.

– Нині вже не актуальні приталені та короткі моделі. Найбільш сучасний крій – вільний, подовжений, ніби з чоловічого плеча, – зазначила вона.

Таку оверсайз сорочку можна поєднати з легінсами, на плечі накинути светр, щоб було тепліше.

Білу сорочку можна носити з чорним костюмом – шкільна класика. Однак на стандарти можна подивитися під іншим кутом – одягнути футболку, а поверх неї розстібнуту сорочку та жакет.

– Такий образ створить модну багатошаровість, – зазначила стиліст.

Ще один спосіб розбити стереотипи: поєднати класику зі спортом. Верх типової відмінниці – сорочка та жилетка, а низ тренерки з аеробіки – лосини та кросівки.

Одягнути водолазку з джинсами було б занадто прісно. Оверсайз сорочка як верхній шар розбавляє образ і додає йому невимушеності.

Жіночність та загадковість транслює застібнутий останній ґудзик, топ-корсет та спідниця-сонце. Такий образ підійде навіть для строгого дрес-коду.

Ще один приклад типового луку, в якому ви органічно матимете вигляд і в офісі, і на прогулянці – сорочка, брюки вільного крою, грубі черевики та пряме пальто.

Аутфіт у стилі преппі на сучасний лад: біла сорочка, коротка спідниця та широкий жакет. Завершить образ контрастна краватка.