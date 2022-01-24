Как складывать рубашку — инструкция

Советы, которые облегчат складывание рубашки с длинным рукавом: Не спешите складывать рубашку сразу после глажки. Повесьте рубашку на плечики. Застегните верхнюю пуговку и дайте ткани остыть, иначе она сильно помнется.

Затем последовательно складываются оба рукава (шаги 2-3-4-5 на рис. – Ред.) со стороны спины. В два приема подворачивается нижняя часть (шаги 6 и 7. – Ред.). Затем рубашка переворачивается на лицевую сторону.

Такой принцип позволяет хранить мужские рубашки стопкой, укладывая их друг на друга.

Мужскую рубашку с коротким рукавом складывают точно также. Однако вам не нужно будет проделывать дополнительные шаги, чтобы сложить рукава.