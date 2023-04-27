Люцерна – культура, яку використовують як корм для тварин. Вона збагачена мікроелементами та вітамінами, містить клітковину, білки, протеїни, що необхідні для організму домашньої худоби.
Люцерна – невибаглива багаторічна рослина. Її коренева система здатна проникати в землю на глибину близько 6 метрів.
Аграрії сіють люцерну як сидеральну культуру. За 3-4 роки вона здатна сформувати 120-150 кг активної речовини азоту. Коренева система рослини сприяє циркуляції вологи і повітря у ґрунтах. Також вона чудово очищає землю від бур’янів.
Як сіяти люцерну вручну і коли це робити, розповідають Факти ICTV.
Коли сіяти люцерну 2023
Сіяти люцерну краще навесні в період ярих зернових культур. Адже тоді сходять сніги і ґрунт насичений вологою.
Сприятливі дні для посіву люцерни навесні:
- квітень: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 26;
- травень: 12-14, 18, 25.
Посівом люцерни також займаються влітку. Роблять це з червня по липень.
Сприятливі дні для посіву люцерни влітку:
- червень: 9, 10;
- серпень: 2, 5, 9, 17, 25-29.
Скільки треба насіння люцерни на 10 соток
В середньому для домашнього посіву на 10 соток використовують 1,5-1,8 кг насіння люцерни.
Якщо ж говорити про сільськогосподарські підприємства, то на один гектар сіють 15-18 кг.
Як сіяти люцерну вручну
- Перед посівом люцерни слід очистити її насіння від сміття. Далі просушити за допомогою сонячного світла протягом 3-5 днів.
- Коли насіння просохне, змішайте його з піском або тирсою.
- Ґрунт потрібно перекопати і також очистити від бур’янів.
- Підготуйте борозенки. Відстань між ними має бути 15-18 см.
- Заглибте насіння у ґрунт на 3-4 см.
- Після цього потрібно присипати землею.
Що можна сіяти після люцерни
Після посіву люцерни, коли земля наситилася мінералами, слід садити такі культури:
- зернові;
- капусту;
- помідори;
- редис;
- бавовник.