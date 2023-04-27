Люцерна – культура, яку використовують як корм для тварин. Вона збагачена мікроелементами та вітамінами, містить клітковину, білки, протеїни, що необхідні для організму домашньої худоби.

Люцерна – невибаглива багаторічна рослина. Її коренева система здатна проникати в землю на глибину близько 6 метрів.

Аграрії сіють люцерну як сидеральну культуру. За 3-4 роки вона здатна сформувати 120-150 кг активної речовини азоту. Коренева система рослини сприяє циркуляції вологи і повітря у ґрунтах. Також вона чудово очищає землю від бур’янів.

Як сіяти люцерну вручну і коли це робити, розповідають Факти ICTV.

Коли сіяти люцерну 2023

Сіяти люцерну краще навесні в період ярих зернових культур. Адже тоді сходять сніги і ґрунт насичений вологою.

Сприятливі дні для посіву люцерни навесні:

квітень: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 26;

травень: 12-14, 18, 25.

Посівом люцерни також займаються влітку. Роблять це з червня по липень.

Сприятливі дні для посіву люцерни влітку:

червень: 9, 10;

серпень: 2, 5, 9, 17, 25-29.

Скільки треба насіння люцерни на 10 соток

В середньому для домашнього посіву на 10 соток використовують 1,5-1,8 кг насіння люцерни.

Якщо ж говорити про сільськогосподарські підприємства, то на один гектар сіють 15-18 кг.

Як сіяти люцерну вручну

Перед посівом люцерни слід очистити її насіння від сміття. Далі просушити за допомогою сонячного світла протягом 3-5 днів. Коли насіння просохне, змішайте його з піском або тирсою. Ґрунт потрібно перекопати і також очистити від бур’янів. Підготуйте борозенки. Відстань між ними має бути 15-18 см. Заглибте насіння у ґрунт на 3-4 см. Після цього потрібно присипати землею.

Що можна сіяти після люцерни

Після посіву люцерни, коли земля наситилася мінералами, слід садити такі культури: