Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Як сіяти люцерну вручну: інструкція, сприятливі дні для посіву

27 Квітня 2023, 11:56
Асоян Каріна редакторка стрічки
люцерна
Джерело: Unsplash

Люцерна – культура, яку використовують як корм для тварин. Вона збагачена мікроелементами та вітамінами, містить клітковину, білки, протеїни, що необхідні для організму домашньої худоби.

Люцерна – невибаглива багаторічна рослина. Її коренева система здатна проникати в землю на глибину близько 6 метрів.

Аграрії сіють люцерну як сидеральну культуру. За 3-4 роки вона здатна сформувати 120-150 кг активної речовини азоту. Коренева система рослини сприяє циркуляції вологи і повітря у ґрунтах. Також вона чудово очищає землю від бур’янів.

Як сіяти люцерну вручну і коли це робити, розповідають Факти ICTV.

Коли сіяти люцерну 2023

Сіяти люцерну краще навесні в період ярих зернових культур. Адже тоді сходять сніги і ґрунт насичений вологою.

Сприятливі дні для посіву люцерни навесні:

  • квітень: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 26;
  • травень: 12-14, 18, 25.

Посівом люцерни також займаються влітку. Роблять це з червня по липень.

Сприятливі дні для посіву люцерни влітку:

  • червень: 9, 10;
  • серпень: 2, 5, 9, 17, 25-29.

Скільки треба насіння люцерни на 10 соток

В середньому для домашнього посіву на 10 соток використовують 1,5-1,8 кг насіння люцерни.

Якщо ж говорити про сільськогосподарські підприємства, то на один гектар сіють 15-18 кг.

Як сіяти люцерну вручну

  1. Перед посівом люцерни слід очистити її насіння від сміття. Далі просушити за допомогою сонячного світла протягом 3-5 днів.
  2. Коли насіння просохне, змішайте його з піском або тирсою.
  3. Ґрунт потрібно перекопати і також очистити від бур’янів.
  4. Підготуйте борозенки. Відстань між ними має бути 15-18 см.
  5. Заглибте насіння у ґрунт на 3-4 см.
  6. Після цього потрібно присипати землею.

Що можна сіяти після люцерни

Після посіву люцерни, коли земля наситилася мінералами, слід садити такі культури:

  • зернові;
  • капусту;
  • помідори;
  • редис;
  • бавовник.
Читайте також:
Місячний календарПосівний календар 2023: найкращі дати для робіт на городі

Теги
Місячний календар Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь