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Как сеять люцерну вручную: инструкция, благоприятные дни для посева

27 апреля 2023, 11:56
Асоян Карина редактор ленты
люцерна
Источник: Unsplash

Люцерна — культура, которую используют как корм для животных. Она обогащена микроэлементами и витаминами, содержит клетчатку, белки, протеины, необходимые для организма домашнего скота.

Люцерна – неприхотливое многолетнее растение. Ее корневая система способна проникать в землю на глубину около 6 метров.

Аграрии сеют люцерну как сидеральную культуру. За 3-4 года она способна сформировать 120-150 кг действующего вещества азота. Корневая система растения способствует циркуляции влаги и воздуха в почвах. Также она прекрасно очищает землю от сорняков.

Как сеять люцерну вручную и когда это делать, рассказывают Факты ICTV.

Когда сеять люцерну 2023 года

Сеять люцерну лучше весной в период яровых зерновых культур. Ведь тогда сходят снега и почва насыщена влагой.

Благоприятные дни для посева люцерны весной:

  • апрель: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 26;
  • май: 12-14, 18, 25.

Посевом люцерны также занимаются летом. Делают это с июня по июль.

Благоприятные дни для посева люцерны летом:

  • июнь: 9, 10;
  • август: 2, 5, 9, 17, 25-29.

Сколько надо семян люцерны на 10 соток

В среднем для домашнего посева на 10 соток используют 1,5-1,8 кг семян люцерны.

Если же говорить о сельскохозяйственных предприятиях, то на один гектар сеют 15-18 кг.

Как сеять люцерну вручную

  1. Перед посевом люцерны, следует очистить ее семена от мусора. Далее просушить с помощью солнечного света в течение 3-5 дней.
  2. Когда семена просохнут, смешайте их с песком или опилками.
  3. Почву нужно перекопать и также очистить от сорняков.
  4. Подготовьте бороздки. Расстояние между ними должно быть 15-18 см.
  5. Заглубите семена в почву на 3-4 см.
  6. После этого нужно присыпать землей.

Что можно сеять после люцерны

После посева люцерны, когда земля насытилась минералами, следует сажать такие культуры:

  • зерновые;
  • капусту;
  • помидоры;
  • редис;
  • хлопчатник.
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