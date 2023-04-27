Люцерна — культура, которую используют как корм для животных. Она обогащена микроэлементами и витаминами, содержит клетчатку, белки, протеины, необходимые для организма домашнего скота.
Люцерна – неприхотливое многолетнее растение. Ее корневая система способна проникать в землю на глубину около 6 метров.
Аграрии сеют люцерну как сидеральную культуру. За 3-4 года она способна сформировать 120-150 кг действующего вещества азота. Корневая система растения способствует циркуляции влаги и воздуха в почвах. Также она прекрасно очищает землю от сорняков.
Как сеять люцерну вручную и когда это делать, рассказывают Факты ICTV.
Когда сеять люцерну 2023 года
Сеять люцерну лучше весной в период яровых зерновых культур. Ведь тогда сходят снега и почва насыщена влагой.
Благоприятные дни для посева люцерны весной:
- апрель: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 26;
- май: 12-14, 18, 25.
Посевом люцерны также занимаются летом. Делают это с июня по июль.
Благоприятные дни для посева люцерны летом:
- июнь: 9, 10;
- август: 2, 5, 9, 17, 25-29.
Сколько надо семян люцерны на 10 соток
В среднем для домашнего посева на 10 соток используют 1,5-1,8 кг семян люцерны.
Если же говорить о сельскохозяйственных предприятиях, то на один гектар сеют 15-18 кг.
Как сеять люцерну вручную
- Перед посевом люцерны, следует очистить ее семена от мусора. Далее просушить с помощью солнечного света в течение 3-5 дней.
- Когда семена просохнут, смешайте их с песком или опилками.
- Почву нужно перекопать и также очистить от сорняков.
- Подготовьте бороздки. Расстояние между ними должно быть 15-18 см.
- Заглубите семена в почву на 3-4 см.
- После этого нужно присыпать землей.
Что можно сеять после люцерны
После посева люцерны, когда земля насытилась минералами, следует сажать такие культуры:
- зерновые;
- капусту;
- помидоры;
- редис;
- хлопчатник.