Щоб підтримувати чистоту та затишок в оселі, важливо регулярно прибирати. Генеральне прибирання виконують перед великими святами, кілька разів на рік.

Але щоб оселя завжди виглядала ошатно, варто проводити підтримуюче прибирання один раз тиждень.

Факти ICTV підготували поради, які допоможуть швидко та якісно прибрати в оселі!

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Складаємо план та графік прибирання

Якщо прибирати ви не любите та хочете покінчити з цією справою якнайшвидше, важливо скласти індивідуальний графік та план. Це допоможе розробити правильний маршрут по приміщенню та зробить вас більш дисциплінованими.

Наприклад, ви можете виділити собі конкретний день тижня спеціально для прибирання. Якщо ви працюєте, то проводьте прибирання кожної суботи. Тут важливо змушувати себе це робити!

Візьміть собі за правило проводити підтримуюче прибирання кожної суботи. Також можна виділити конкретні години, наприклад, з 11:00 до 13:00.

Коли ви налаштуєтесь на конкретний день та години, змусити себе прибрати буде значно легше!

Також важливо скласти план прибирання у приміщенні. Для підтримуючого прибирання достатньо витерти пил, замести чи пропилососити, помити підлогу, посуд та кухню, а також приділити час ванній кімнаті.

З чого починати підтримуюче прибирання

Процес варто починати з прибирання усіх зайвих речей: поскладайте одяг у шафи, помийте посуд та поставте його на місце, складіть косметику тощо! Коли все буде лежати на своїх місцях, можна починати підтримуюче прибирання.

Спершу радимо протерти пил. Напрямок прибирання – згори вниз: пил все одно осяде з шафи на стіл, зі столу на підлогу, тож немає сенсу мити підлогу спочатку.

У цьому вам допоможе серветка з мікрофібри та спеціальний засіб для поверхонь. Ви маєте протерти усі поверхні у квартирі: стіл, комод, полиці, шафу тощо.

До речі, для економії часу можна поєднувати деякі процеси. Наприклад, ви можете натерти ванну кімнати та туалет спеціальними засобами й починати витирати пил.

Після боротьби з пилом вам залишиться лише змити залишки хімічних засобів. Таким чином, ви вбʼєте двох зайців.

Тепер можна починати натирати усі дзеркала. Візьміть спеціальну ганчірку та засіб для миття скляних поверхонь і вимийте усі дзеркала.

До речі, цей процес теж можна обʼєднати з прибиранням кухні: нанесіть засіб, що бореться з жиром, на плиту та інші кухонні поверхні й залиште на 10-15 хв. За цей час ви можете помити дзеркала.

Після дзеркал можна повернутися на кухню та змити хімічний засіб. До речі, на кухні також протріть усі кухонні поверхні та фасади.

Після цього можна братися до пилососа. Пропилососьте підлогу, навіть якщо у вас немає килимів. Це спростить наступний етап вологого прибирання. Також необхідно пропилососити м’які меблі.

Тепер можна починати мити підлогу. Це завершальний крок у прибиранні квартири. Підлога має бути вимита всюди: у кухні, ванній кімнаті, спальнях, вітальні та на балконі.

Підлогу варто мити у напрямку до дверей. Особливу увагу приділіть важкодоступним місцям: під меблями, батареями, уздовж плінтусів.

Коли усі етапи будуть пройдені, можна завантажити пральну машинку та посудомийки.

Також важливо провітрити приміщення після прибирання!

Що охоплює генеральне прибирання

Загалом, генеральне прибирання майже не відрізняється від підтримуючого. Але вам ще потрібно буде вимити вікна, килими, усі шафи (не лише зовні, а й усередині) та ретельніше прибрати кухню.

Кілька порад:

Почніть прибирання з миття вікон. Це затратний процес. Спочатку зніміть москітні сітки, закиньте в прання фіранки та очистіть внутрішню раму. Не мийте вікна одразу мийним засобом – спершу протріть скло сухою або вологою ганчіркою, після чого розпиліть засіб для вікон. Обовʼязково виперіть штори. Після генерального прибирання обовʼязково виперіть усі ганчірки. Не варто спочатку пилососити, а потім витирати пил. Пилюка все одно буде осідати на підлогу!

Як завжди підтримувати чистоту в оселі

Щоб у вашій квартирі завжди був порядок, після головного прибирання потрібно кожного дня підтримувати чистоту:

мийте брудний посуд одразу;

завжди складайте речі у шафу;

кожного дня мийте підлогу – вологе прибирання дійсно допоможе підтримувати чистоту;

раз на два-три дні витирайте пил;

застеляйте ліжко одразу як прокинулись;

виносьте сміття щодня.

Як змусити себе прибрати у квартирі

Перше, що варто зробити, це налаштуватися психологічно! Не сприймайте прибирання як покарання, змініть своє ставлення до цього процесу.

Сприймайте прибирання як хороше фізичне навантаження та час подумати й розв’язувати проблеми! Для настрою, вмикайте собі улюблену музику та прибирайте у хорошому гуморі.

Якщо жодні вмовляння та налаштування не допомагають, радимо розподілити процес на кілька етапів. Щоб не прибирати 2 год раз на тиждень, виділяйте собі 10-15 хв кожного дня. Наприклад, у перший день ви можете прибрати усі речі та покласти їх на свої місця.

Наступного дня протріть пил та дзеркала. Через день пропилососьте та помийте підлогу, а потім вимийте кухню та санвузол.

Таке поетапне прибирання займе у вас 4-6 днів, після чого можна починати процес заново!