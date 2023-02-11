Чтобы поддерживать чистоту и уют в доме, важно регулярно убирать. Генеральную уборку выполняют перед большими праздниками, несколько раз в год.

Но чтобы дом всегда выглядел нарядно, стоит проводить поддерживающую уборку один раз неделю.

Факты ICTV подготовили советы, которые помогут быстро и качественно убрать в доме!

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Составляем план и график уборки

Если убирать вы не любите и хотите покончить с этим делом как можно быстрее, важно составить индивидуальный график и план. Это поможет разработать правильный маршрут по помещению и сделает вас более дисциплинированным.

Например, вы можете выделить себе конкретный день недели специально для уборки. Если вы работаете, то проводите уборку каждую субботу. Здесь важно заставлять себя это делать!

Возьмите себе за правило проводить поддерживающую уборку каждую субботу. Также можно выделить конкретные часы, например, с 11:00 до 13:00.

Когда вы настроитесь на конкретный день и часы, заставить себя убрать будет значительно легче!

Также важно составить план уборки в помещении. Для поддерживающей уборки достаточно протереть пыль, замести или пропылесосить, помыть пол, посуду и кухню, а также уделить время ванной комнате.

С чего начинать поддерживающую уборку

Процесс стоит начинать с уборки всех лишних вещей: складывайте одежду в шкафы, помойте посуду и поставьте ее на место, сложите косметику и тому подобное! Когда все будет лежать на своих местах, можно начинать.

Сперва советуем протереть пыль. Направление уборки – сверху вниз: пыль все равно осядет со шкафа на стол, со стола на пол, значит, нет смысла мыть сначала пол.

В этом вам поможет салфетка из микрофибры и специальное средство для поверхностей. Вы должны протереть все в квартире: стол, комод, полки, шкаф и тому подобное.

Кстати, для экономии времени можно совмещать некоторые процессы. Например, вы можете натереть ванную комнату и туалет специальными средствами и начинать вытирать пыль.

После борьбы с пылью вам останется лишь смыть остатки химических средств. Таким образом, вы убьете двух зайцев.

Теперь можно начинать натирать все зеркала. Возьмите специальную тряпку и средство для мытья стеклянных поверхностей и вымойте все зеркала.

Кстати, этот процесс тоже можно объединить с уборкой кухни: нанесите средство, которое борется с жиром, на плиту и другие кухонные поверхности и оставьте на 10-15 мин. За это время вы можете помыть зеркала.

После зеркал можно вернуться на кухню и смыть химическое средство. Кстати, на кухне также протрите все кухонные поверхности и фасады.

После этого можно приступать к пылесосу. Пропылесосьте пол, даже если у вас нет ковров. Это упростит следующий этап влажной уборки. Также необходимо пропылесосить мягкую мебель.

Теперь можно начинать мыть пол. Это завершающий шаг в уборке квартиры. Пол должен быть вымыт везде: в кухне, ванной комнате, спальнях, гостиной и на балконе.

Пол стоит мыть по направлению к двери. Особое внимание уделите труднодоступным местам: под мебелью, батареями, вдоль плинтусов.

Когда все этапы будут пройдены, можно загрузить стиральную машинку и посудомойки.

Также важно проветрить помещение после уборки!

Что охватывает генеральная уборка

В целом, генеральная уборка почти не отличается от поддерживающей. Но вам еще нужно будет вымыть окна, ковры, все шкафы (не только снаружи, а и внутри) и тщательнее убрать кухню.

Несколько советов:

Начните уборку с мытья окон. Это затратный процесс. Сначала снимите москитные сетки, закиньте в стирку занавески и очистите внутреннюю раму. Не мойте окна сразу моющим средством — сперва протрите стекло сухой или влажной тряпкой, после чего распылите средство для окон. Обязательно постирайте шторы. После генеральной уборки постирайте все тряпки. Не стоит сначала пылесосить, а потом вытирать пыль. Пыль все равно будет оседать на пол!

Как всегда поддерживать чистоту в доме

Чтобы в вашей квартире всегда был порядок, после главной уборки нужно каждый день поддерживать чистоту:

мойте грязную посуду сразу;

всегда складывайте вещи в шкаф;

каждый день мойте пол — влажная уборка действительно поможет поддерживать чистоту;

раз в два-три дня вытирайте пыль;

застилайте кровать сразу после пробуждения;

выносите мусор ежедневно.

Как заставить себя убрать в квартире

Первое, что стоит сделать, это настроиться психологически! Не воспринимайте уборку как наказание, измените свое отношение к этому процессу.

Воспринимайте уборку как хорошую физическую нагрузку и время подумать и решать проблемы! Для настроения, включайте себе любимую музыку и убирайте в хорошем расположении духа.

Если никакие уговоры и настройки не помогают, советуем распределить процесс на несколько этапов. Чтобы не убирать по два часа раз в неделю, выделяйте себе 10-15 мин каждый день. Например, в первый день вы можете убрать все вещи и положить их на свои места.

На следующий день протрите пыль и зеркала. Через день пропылесосьте и помойте пол, а затем вымойте кухню и санузел.

Такая поэтапная уборка займет у вас 4-6 дней, после чего можно начинать процесс заново!