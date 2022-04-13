За допомогою соди можна не тільки випрати речі та вимити посуд, а й прибрати весь будинок. Ми зібрали всі засоби використання соди в домашніх умовах.

Видалення жиру з каструль. Для цього необхідно замочити каструлю або сковорідку в гарячому розчині соди та мийного засобу. Зачекайте пару годин і добре промийте посуд – жир і бруд швидко зійдуть.

Видалення неприємного запаху в холодильнику. Якщо ви просто поставите на двері холодильника пачку соди, то вона вбиратиме в себе запахи, оскільки є природним абсорбентом. Якщо запах не зникає, час помити холодильник, але пачку соди можете не змінювати.

Чищення кухонних поверхонь. Змішайте трохи соди та води та нанесіть суміш на пляму, яку необхідно видалити. Такий спосіб підходить для стільниць, раковин із нержавіючої сталі, мікрохвильових печей, духовок.

Видалення цвілі у ванній кімнаті. Посипте всі місця, де є цвіль, залиште соду на 15 хвилин, потім за допомогою мочалки потріть і змийте сильним струменем води.

Прання кухонних губок. Щоб вони служили довше і залишалися свіжими, зробіть розчин соди, замочіть у ньому губки.

Содою можна чистити оббивку дивана чи крісла. Посипте брудне місце содою, зачекайте 15 хвилин і добре пропилососьте. У такий же спосіб можна чистити матраци.

Чищення харчових контейнерів. На суху губку насипте трохи соди, протріть стінки і дно контейнера і добре прополощіть. Якщо пляма в’їлася, що приготуйте розчин із 4 столових ложок соди та літра води, залийте контейнер, зачекайте 5-10 хвилин і промийте його водою.

Чищення м’яких іграшок. Приготуйте теплий розчин соди, змочіть губку в ньому та протріть іграшку.

Для того, щоб одяг після прання був м’яким і не втратив яскравість, додайте до порошку склянку харчової соди.

Содою можна почистити злив у раковині. Для цього її потрібно висипати прямо в стік, потім залийте половиною склянки оцту, прикрийте його щільною серветкою або блюдцем. Не лякайтеся, буде хімічна реакція, через п’ять хвилин можна промити злив гарячою водою.

Неприємний запах із взуття можна прибрати, розсипавши соду на устілки з боків, а потім потрібно струсити взуття.

Для того, щоб білизна та рушники пахнули свіжістю, покладіть у місце, де вони зберігаються, відкриту пачку соди.

Чищення срібла содою. Приготуйте пасту (соду та воду змішайте в пропорції три до одного), протріть нею сережки або срібло та прополощіть водою.