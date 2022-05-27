Як швидко почистити молоду картоплю – 4 способи

Чистити молоду картоплю звичайним ножем не дуже зручно – шкірка досить тонка і зчистити такий шар непросто. Ми зібрали для вас найкращі способи, які допоможуть почистити молоду картоплю швидко та якісно.

Губка для миття посуду

Використовуйте для чищення картоплі звичайну кухонну губку з шорсткою стороною. Картоплину необхідно тримати під напором води та проводити по ній губкою. Шкірка досить просто злазить із картоплі. Крім губки можна використовувати металеву щітку для миття посуду. Головне – беріть для чищення картоплі нові та чисті губки.

Замочування у воді

Візьміть будь-яку ємність, яку можна закрити кришкою, або міцний пакет. Покладіть у ємність картоплю і залийте водою. Накрийте кришкою і зачекайте 30 хвилин. Потім добре потрясіть ємність із картоплею. Від таких дій шкірка з картоплі має злізти. Якщо першого разу не вийшло, потрібно повторити процедуру.

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Окріп і холодна вода

Візьміть таз або каструлю і покладіть молоду картоплю. Самі картоплини необхідно потерти одна об одну. Потім залийте картоплю окропом, потримайте 2 хвилини і злийте воду. Потім залийте її крижаною водою. Після цих маніпуляцій промийте картоплю під проточною водою – шкірки не повинно залишитися.

Сіль

Для цього способу очищення молодої картоплі вам знадобиться сіль великого помелу, яку необхідно висипати в ємність (можна взяти пластиковий таз або відерце). Кладемо туди картоплю, щільно закриваємо ємність і добре трясемо. Після цього промийте картоплю проточною водою. Шкірка злізе з молодої картоплі за рахунок ефекту скрабування, що створює сіль під час струшування ємності.