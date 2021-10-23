Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Лайфхаки

Як приготувати картопляне пюре: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

23 Жовтня 2021, 07:00 Валентина Чорна
картофельное пюре

Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ідеального картопляного пюре.

Суддя кулінарного шоу МастерШеф зазначив, що довершений смак цієї страви нікого не залишить байдужим.

Інгредієнти:

  • картопля (шкірку з картоплі не викидайте) – 500 г;
  • молоко – 50 г;
  • вершки – 50 г;
  • вершкове масло – 100 г.

Приготування:

  1. Очищену картоплю покладіть у воду і відваріть до готовності.
  2. Перетріть картоплю через сито в пюре. На картопляній шкірці потрібно настояти і прогріти молоко з вершками. Потім додайте його до картоплі і перемішайте.
  3. У гаряче пюре активно додавайте шматочки холодного вершкового масла, доки пюре не почне відходити від стінок сотейника.
  4. Картопляні шкірки просушіть і зробіть чіпси у мікрохвильовці.
  5. Прикрасьте страву чіпсами.

Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився рецептом тірамісу. Це італійська страва, яка у класичному вигляді подається охолодженою до кави еспресо.

Перша порція знаменитого десерту була приготована ще в кінці XVII століття.

Сьогодні існує безліч варіацій приготування тірамісу, але основою класичного рецепту є сир маскарпоне, печиво Савоярді, кава та какао.

Читайте також:
Як приготувати картопляне пюре: рецепт від Ектора Хіменеса-БравоЯк приготувати яблучну шарлотку – простий рецепт від Ектора Хіменес-Браво

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка