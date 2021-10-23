Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ідеального картопляного пюре.
Суддя кулінарного шоу МастерШеф зазначив, що довершений смак цієї страви нікого не залишить байдужим.
Інгредієнти:
- картопля (шкірку з картоплі не викидайте) – 500 г;
- молоко – 50 г;
- вершки – 50 г;
- вершкове масло – 100 г.
Приготування:
- Очищену картоплю покладіть у воду і відваріть до готовності.
- Перетріть картоплю через сито в пюре. На картопляній шкірці потрібно настояти і прогріти молоко з вершками. Потім додайте його до картоплі і перемішайте.
- У гаряче пюре активно додавайте шматочки холодного вершкового масла, доки пюре не почне відходити від стінок сотейника.
- Картопляні шкірки просушіть і зробіть чіпси у мікрохвильовці.
- Прикрасьте страву чіпсами.
Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився рецептом тірамісу. Це італійська страва, яка у класичному вигляді подається охолодженою до кави еспресо.
Перша порція знаменитого десерту була приготована ще в кінці XVII століття.
Сьогодні існує безліч варіацій приготування тірамісу, але основою класичного рецепту є сир маскарпоне, печиво Савоярді, кава та какао.