Как быстро почистить молодую картошку – 4 способа

Чистить молодую картошку обычным ножом не очень удобно — кожица достаточно тонкая и счистить такой слой непросто. Мы собрали для вас лучшие способы, которые помогут почистить молодую картошку быстро и качественно.

Губка для мытья посуды

Используйте для чистки картошки обычную кухонную губку с шершавой стороной. Картошину необходимо держать под напором воды и проводить по ней губкой. Кожица будет довольно просто слезать с картошки. Кроме губки можно использовать металлическую щетку для мытья посуды. Главное — берите для чистки картошки новые и чистые губки.

Замачивание в воде

Возьмите любую емкость, которую можно закрыть крышкой, или прочный пакет. Положите в емкость картофель и залейте водой. Накройте крышкой и подождите минут 30. Затем хорошо потрясите емкость с картошкой. От таких действий кожура с картошки должна слезть. Если в первого раза не получилось, нужно повторить процедуру.

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Кипяток и холодная вода

Возьмите таз или кастрюлю и положите молодую картошку. Сами картошины необходимо потереть друг о друга. Затем залейте картошку кипятком, подержите минуты 2 и слейте воду. Затем залейте ее ледяной водой. После этих манипуляций промойте картошку под проточной водой — кожуры не должно остаться.

Соль

Для этого способа очистки молодой картошки вам понадобиться соль крупного помола, которую необходимо высыпать в емкость (можно взять пластиковый таз или ведерко). Кладем туда картошку, плотно закрываем емкость и хорошо трясем. После этого промойте картошку проточной водой. Кожура слезет с молодой картошки за счет эффекта скрабирования, который создает соль при встряхивании емкости.