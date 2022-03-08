Жалюзі зберігають прохолоду в кімнаті, створюють тінь і дозволяють сховатися від допитливих сусідських поглядів, але вони також є відмінними пилозбірниками.
Щоб уникнути накопичення пилу на жалюзі, намагайтеся мити їх раз на тиждень.
Очищення за допомогою оцту та шкарпетки
- Змішайте оцет із водою у пропорції 50 на 50.
- Візьміть чисту шкарпетку, надягніть на руку та опустіть в отриману суміш.
- Потім ретельно проведіть по кожній смужці жалюзі.
Очищення за допомогою серветок або ганчірки з мікрофібри
- Закрийте жалюзі так, щоб увігнута сторона була звернена до вас і витріть пил. Обов’язково працюйте зверху донизу, щоб бруд не падав на очищені ділянки.
- Повертайте ручку нахилу (стрижень, який відкриває та закриває ваші жалюзі), доки жалюзі не закриються опуклою стороною до вас. Також протріть її.
- Приберіть пил, що впав, за допомогою насадки пилотяга.
Якщо ваші жалюзі сильно забруднені, простим протиранням пилу не обійтись. Однак очищення залежатиме від того, пластикові у вас жалюзі, дерев’яні чи тканинні.
Особливості очищення пластикових жалюзі
- Протріть жалюзі ганчіркою зверху донизу.
- Потім зніміть їх із вікна.
- Наберіть у ванну теплу воду і замочіть там жалюзі щонайменше на одну годину.
- Вийміть жалюзі з ванни й приберіть пил, що залишився, серветкою з мікрофібри.
- Витріть їх насухо або повісьте на балкон, щоб вони висохли, перш ніж знову вішати на вікно.
Особливості очищення дерев’яних жалюзі
- Спробуйте видалити пил за допомогою пилотяга з щіткою.
- Візьміть засіб чи ганчірку з мікрофібри. Протріть одну сторону, а потім поверніть жалюзі на 180 градусів і повторіть дії.
Особливості очищення тканинних жалюзі
Такі жалюзі можна випрати в пральній машині, але перед цим потрібно врахувати кілька нюансів.
- Приберіть пил ганчіркою або пилотягом із насадкою-щіткою.
- Відкріпіть жалюзі.
- Якщо ви помітили плями або сильні забруднення, краще випрати їх вручну.
- Щоб не пошкодити жалюзі, скрутіть їх у рулони та накрийте наволочкою.
- Використовуйте для прання м’які засоби без хлору та агресивних добавок.
- Виставте делікатний режим та випріть без використання відтискання.
Плями, що залишилися, рекомендується видалити гумкою після попереднього сушіння.
Особливості очищення вертикальних та панельних жалюзі
- Скористайтеся пилотягом із насадкою-щіткою. Ретельно протріть кожну смужку жалюзі спереду та ззаду.
- Для видалення плям скористайтеся вологою ганчіркою і засобом для миття посуду.
Дбайте про чистоту жалюзі, щоб вони прослужили довше.