Жалюзі зберігають прохолоду в кімнаті, створюють тінь і дозволяють сховатися від допитливих сусідських поглядів, але вони також є відмінними пилозбірниками.

Щоб уникнути накопичення пилу на жалюзі, намагайтеся мити їх раз на тиждень.

Очищення за допомогою оцту та шкарпетки

Змішайте оцет із водою у пропорції 50 на 50. Візьміть чисту шкарпетку, надягніть на руку та опустіть в отриману суміш. Потім ретельно проведіть по кожній смужці жалюзі.

Очищення за допомогою серветок або ганчірки з мікрофібри

Закрийте жалюзі так, щоб увігнута сторона була звернена до вас і витріть пил. Обов’язково працюйте зверху донизу, щоб бруд не падав на очищені ділянки. Повертайте ручку нахилу (стрижень, який відкриває та закриває ваші жалюзі), доки жалюзі не закриються опуклою стороною до вас. Також протріть її. Приберіть пил, що впав, за допомогою насадки пилотяга.

Якщо ваші жалюзі сильно забруднені, простим протиранням пилу не обійтись. Однак очищення залежатиме від того, пластикові у вас жалюзі, дерев’яні чи тканинні.

Особливості очищення пластикових жалюзі

Протріть жалюзі ганчіркою зверху донизу. Потім зніміть їх із вікна. Наберіть у ванну теплу воду і замочіть там жалюзі щонайменше на одну годину. Вийміть жалюзі з ванни й приберіть пил, що залишився, серветкою з мікрофібри. Витріть їх насухо або повісьте на балкон, щоб вони висохли, перш ніж знову вішати на вікно.

Особливості очищення дерев’яних жалюзі

Спробуйте видалити пил за допомогою пилотяга з щіткою. Візьміть засіб чи ганчірку з мікрофібри. Протріть одну сторону, а потім поверніть жалюзі на 180 градусів і повторіть дії.

Особливості очищення тканинних жалюзі

Такі жалюзі можна випрати в пральній машині, але перед цим потрібно врахувати кілька нюансів.

Приберіть пил ганчіркою або пилотягом із насадкою-щіткою. Відкріпіть жалюзі. Якщо ви помітили плями або сильні забруднення, краще випрати їх вручну. Щоб не пошкодити жалюзі, скрутіть їх у рулони та накрийте наволочкою. Використовуйте для прання м’які засоби без хлору та агресивних добавок. Виставте делікатний режим та випріть без використання відтискання.

Плями, що залишилися, рекомендується видалити гумкою після попереднього сушіння.

Особливості очищення вертикальних та панельних жалюзі

Скористайтеся пилотягом із насадкою-щіткою. Ретельно протріть кожну смужку жалюзі спереду та ззаду. Для видалення плям скористайтеся вологою ганчіркою і засобом для миття посуду.

Дбайте про чистоту жалюзі, щоб вони прослужили довше.