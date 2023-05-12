Фасади на кухні зазвичай виготовляють із дерева або пластику. Такий матеріал вимагає особливого догляду, адже агресивні засоби можуть нашкодити зовнішньому вигляду.

Мити фасади можна за допомогою домашніх засобів. Це легкий спосіб, як отримати кухню без розводів і плям.

Чим помити фасад кухні

Лимонна кислота

Змішайте півлітра теплої води з 1 чайною ложкою лимонної кислоти. Додайте до розчину кілька крапель будь-якого мийного засобу і розмішайте до повного розчинення. Нанесіть засіб на фасади. Через годину змийте водою і протріть сухою ганчіркою.

Гірчиця

Для цього засобу потрібно використовувати гірчичний порошок.

Змочіть забруднені поверхні водою і посипте гірчицею. Через 10 хвилин протріть губкою.

Господарське мило

Господарське мило потрібно натерти на терці та змішати з водою. Піну мийного розчину нанесіть на фасади. Через 25 хвилин промийте чистою водою і обовʼязково протріть сухою ганчіркою.

Сода

Змішайте соду з олією у пропорціях 1:1. Нанесіть на фасад і залиште на 30 хвилин. Вологою губкою зітріть розчин.