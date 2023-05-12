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Як і чим помити фасад кухні – 4 народних способи

12 Травня 2023, 18:25
Асоян Каріна редакторка стрічки
чим помити фасад кухні
Джерело: Unsplash

Фасади на кухні зазвичай виготовляють із дерева або пластику. Такий матеріал вимагає особливого догляду, адже агресивні засоби можуть нашкодити зовнішньому вигляду.

Мити фасади можна за допомогою домашніх засобів. Це легкий спосіб, як отримати кухню без розводів і плям.

Чим помити фасад кухні

Лимонна кислота

чим помити фасад кухні

Змішайте півлітра теплої води з 1 чайною ложкою лимонної кислоти. Додайте до розчину кілька крапель будь-якого мийного засобу і розмішайте до повного розчинення. Нанесіть засіб на фасади. Через годину змийте водою і протріть сухою ганчіркою.

Гірчиця

чим помити фасад кухні

Для цього засобу потрібно використовувати гірчичний порошок.

Змочіть забруднені поверхні водою і посипте гірчицею. Через 10 хвилин протріть губкою.

Господарське мило

чим помити фасад кухні

Господарське мило потрібно натерти на терці та змішати з водою. Піну мийного розчину нанесіть на фасади. Через 25 хвилин промийте чистою водою і обовʼязково протріть сухою ганчіркою.

Сода

чим помити фасад кухні

Змішайте соду з олією у пропорціях 1:1. Нанесіть на фасад і залиште на 30 хвилин. Вологою губкою зітріть розчин.

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