Жалюзи сохраняют прохладу в комнате, создают тень и позволяют укрыться от любопытных соседских взглядов, но они также являются отличными пылесборниками.

Чтобы избежать скапливания пыли на жалюзи, старайтесь мыть их раз в неделю.

Очищение с помощью уксуса и носка

Смешайте уксус с водой в пропорции 50 на 50. Возьмите чистый носок, наденьте на руку и опустите в полученную смесь. Затем тщательно проведите по каждой полоске жалюзи.

Очищение с помощью салфеток или тряпки из микрофибры

Закройте жалюзи так, чтобы вогнутая сторона была обращена к вам, и вытрите пыль. Обязательно работайте сверху вниз, чтобы грязь не падала на очищенные участки. Поворачивайте ручку наклона (стержень, который открывает и закрывает ваши жалюзи), пока жалюзи не закроются выпуклой стороной к вам. Также протрите ее. Удалите упавшую пыль с помощью насадки пылесоса.

Если ваши жалюзи сильно загрязнены, простым протиранием пыли не обойтись. Однако очистка будет зависеть от того, пластиковые у вас жалюзи, деревянные или тканевые.

Особенности очистки пластиковых жалюзи

Протрите жалюзи тряпкой сверху вниз. Затем снимите их с окна. Наберите в ванную теплую воду и замочите там жалюзи не менее чем на один час. Выньте жалюзи из ванны и уберите оставшуюся пыль салфеткой из микрофибры. Вытрите их насухо или повесьте их на балкон, чтобы они высохли, прежде чем снова вешать на окно.

Особенности очистки деревянных жалюзи

Попробуйте удалить пыль с помощью пылесоса с насадкой-щеткой. Возьмите чистящее средство или тряпку из микрофибры. Протрите одну сторону, а затем поверните жалюзи на 180 градусов, и повторите действия.

Особенности очистки тканевых жалюзи

Такие жалюзи можно постирать в стиральной машинке, но перед этим нужно учесть несколько нюансов.

Уберите пыль тряпкой или пылесосом с насадкой-щеткой. Открепите жалюзи. Если вы заметили пятна или сильные загрязнения, лучше постирать их вручную. Чтобы не повредить жалюзи, скрутите их в рулоны и накройте наволочкой. Используйте для стирки мягкие средства без хлора и агрессивных добавок. Выставьте деликатный режим и стирайте без использования отжима.

Оставшиеся пятна рекомендуется удалить стирательной резинкой после предварительной сушки.

Особенности очистки вертикальных и панельных жалюзи

Воспользуйтесь пылесосом с насадкой-щеткой. Тщательно протрите каждую полоску жалюзи спереди и сзади. Для удаления пятен воспользуйтесь влажной теплой тряпкой и средством для мытья посуды.

Поддерживайте чистоту жалюзи, чтобы они прослужили дольше.