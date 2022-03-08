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Как быстро и легко помыть жалюзи

8 марта 2022, 05:19
Анна Король редактор раздела Lifestyle
Как быстро и легко помыть жалюзи
Источник: Pexels

Жалюзи сохраняют прохладу в комнате, создают тень и позволяют укрыться от любопытных соседских взглядов, но они также являются отличными пылесборниками.

Чтобы избежать скапливания пыли на жалюзи, старайтесь мыть их раз в неделю.

Очищение с помощью уксуса и носка

  1. Смешайте уксус с водой в пропорции 50 на 50.
  2. Возьмите чистый носок, наденьте на руку и опустите в полученную смесь.
  3. Затем тщательно проведите по каждой полоске жалюзи.

Очищение с помощью салфеток или тряпки из микрофибры

  1. Закройте жалюзи так, чтобы вогнутая сторона была обращена к вам, и вытрите пыль. Обязательно работайте сверху вниз, чтобы грязь не падала на очищенные участки.
  2. Поворачивайте ручку наклона (стержень, который открывает и закрывает ваши жалюзи), пока жалюзи не закроются выпуклой стороной к вам. Также протрите ее.
  3. Удалите упавшую пыль с помощью насадки пылесоса.

Если ваши жалюзи сильно загрязнены, простым протиранием пыли не обойтись. Однако очистка будет зависеть от того, пластиковые у вас жалюзи, деревянные или тканевые.

Особенности очистки пластиковых жалюзи

  1. Протрите жалюзи тряпкой сверху вниз.
  2. Затем снимите их с окна.
  3. Наберите в ванную теплую воду и замочите там жалюзи не менее чем на один час.
  4. Выньте жалюзи из ванны и уберите оставшуюся пыль салфеткой из микрофибры.
  5. Вытрите их насухо или повесьте их на балкон, чтобы они высохли, прежде чем снова вешать на окно.

Особенности очистки деревянных жалюзи

  1. Попробуйте удалить пыль с помощью пылесоса с насадкой-щеткой.
  2. Возьмите чистящее средство или тряпку из микрофибры. Протрите одну сторону, а затем поверните жалюзи на 180 градусов, и повторите действия.

Особенности очистки тканевых жалюзи

Такие жалюзи можно постирать в стиральной машинке, но перед этим нужно учесть несколько нюансов.

  1. Уберите пыль тряпкой или пылесосом с насадкой-щеткой.
  2. Открепите жалюзи.
  3. Если вы заметили пятна или сильные загрязнения, лучше постирать их вручную.
  4. Чтобы не повредить жалюзи, скрутите их в рулоны и накройте наволочкой.
  5. Используйте для стирки мягкие средства без хлора и агрессивных добавок.
  6. Выставьте деликатный режим и стирайте без использования отжима.

Оставшиеся пятна рекомендуется удалить стирательной резинкой после предварительной сушки.

Особенности очистки вертикальных и панельных жалюзи

  1. Воспользуйтесь пылесосом с насадкой-щеткой. Тщательно протрите каждую полоску жалюзи спереди и сзади.
  2. Для удаления пятен воспользуйтесь влажной теплой тряпкой и средством для мытья посуды.

Поддерживайте чистоту жалюзи, чтобы они прослужили дольше.

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