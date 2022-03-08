Жалюзи сохраняют прохладу в комнате, создают тень и позволяют укрыться от любопытных соседских взглядов, но они также являются отличными пылесборниками.
Чтобы избежать скапливания пыли на жалюзи, старайтесь мыть их раз в неделю.
Очищение с помощью уксуса и носка
- Смешайте уксус с водой в пропорции 50 на 50.
- Возьмите чистый носок, наденьте на руку и опустите в полученную смесь.
- Затем тщательно проведите по каждой полоске жалюзи.
Очищение с помощью салфеток или тряпки из микрофибры
- Закройте жалюзи так, чтобы вогнутая сторона была обращена к вам, и вытрите пыль. Обязательно работайте сверху вниз, чтобы грязь не падала на очищенные участки.
- Поворачивайте ручку наклона (стержень, который открывает и закрывает ваши жалюзи), пока жалюзи не закроются выпуклой стороной к вам. Также протрите ее.
- Удалите упавшую пыль с помощью насадки пылесоса.
Если ваши жалюзи сильно загрязнены, простым протиранием пыли не обойтись. Однако очистка будет зависеть от того, пластиковые у вас жалюзи, деревянные или тканевые.
Особенности очистки пластиковых жалюзи
- Протрите жалюзи тряпкой сверху вниз.
- Затем снимите их с окна.
- Наберите в ванную теплую воду и замочите там жалюзи не менее чем на один час.
- Выньте жалюзи из ванны и уберите оставшуюся пыль салфеткой из микрофибры.
- Вытрите их насухо или повесьте их на балкон, чтобы они высохли, прежде чем снова вешать на окно.
Особенности очистки деревянных жалюзи
- Попробуйте удалить пыль с помощью пылесоса с насадкой-щеткой.
- Возьмите чистящее средство или тряпку из микрофибры. Протрите одну сторону, а затем поверните жалюзи на 180 градусов, и повторите действия.
Особенности очистки тканевых жалюзи
Такие жалюзи можно постирать в стиральной машинке, но перед этим нужно учесть несколько нюансов.
- Уберите пыль тряпкой или пылесосом с насадкой-щеткой.
- Открепите жалюзи.
- Если вы заметили пятна или сильные загрязнения, лучше постирать их вручную.
- Чтобы не повредить жалюзи, скрутите их в рулоны и накройте наволочкой.
- Используйте для стирки мягкие средства без хлора и агрессивных добавок.
- Выставьте деликатный режим и стирайте без использования отжима.
Оставшиеся пятна рекомендуется удалить стирательной резинкой после предварительной сушки.
Особенности очистки вертикальных и панельных жалюзи
- Воспользуйтесь пылесосом с насадкой-щеткой. Тщательно протрите каждую полоску жалюзи спереди и сзади.
- Для удаления пятен воспользуйтесь влажной теплой тряпкой и средством для мытья посуды.
Поддерживайте чистоту жалюзи, чтобы они прослужили дольше.